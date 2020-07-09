أضحية زمن الوباء.. "خروف العيد" أونلاين فى البحرين وتباعد اجتماعى عند التسليم

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ابتكرت مملكة البحرين طريقة حجز أضحية عيد الأضحى، أونلاين وذلك فى ظل انتشار جائحة كورونا، ووفقا لصحيفة الأيام البحرينية، وقالت الجمعية الإسلامية بالبحرين، إنها دشنت خدمة الحجز المسبق للأضاحي، وذلك عن طريق الدفع من خلال برنامج البنفت باي او من خلال الموقع الإلكتروني، والتباعد عند التسليم.

ووفقا للصحيفة، أطلقت الجمعية الإسلامية حملة «أضاحيكم عيدهم» والتي تأتي بالتزامن مع دخول شهر ذو الحجة المبارك والتي تستهدف ذبح أكثر من 500 خروف وتوزيع لحومهم على اكثر من 2500 أسرة متعففة، وذلك في وسط بيئة آمنة ووفق اشتراطات صحية تتناسب مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

من جانبه، كشف رئيس العلاقات العامة بالجمعية الإسلامية عبدالله حاجي عن إطلاق الجمعية لحملة الأضاحي والتي جاءت هذا العام تحت اسم «أضاحيكم عيدهم» وذلك تعظيما لهذه الشعيرة المباركة وتخفيفا على الأسر الفقيرة والمتعففة في ظل هذه الظروف الإستثنائية من تفشي فايروس كورونا وذلك بدعمهم باللحوم».

وأضاف، انه ونظرا لهذه الظروف وخطورة التجمعات البشرية؛ عملت الجمعية على تكثيف جهودها في التباحث والتأني في اختيار المسالخ ذات الجودة العالية في كافة اجراءات عملية الذبح والسلخ، لذلك كان التحدي الأكبر كان في طريقة التوزيع الأمنة وفق اجراءات احترازية احترافية؛ بشكل يحفظهم من تفشي الفيروس بين الحضور، وذلك من خلال توزيعهم على فترات وبأعداد محدودة جداً».

وأشار حاجي « إلى أن الجمعية دشنت خدمة الحجز المسبق للأضاحي وذلك عن طريق الدفع من خلال برنامج البنفت باي أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية الإسلامية حفاظا على سلامة المراجعين عند شراء الأضاحي، والتي تبلغ قيمتها للخروف العربي 145 دينار في حين يبلغ سعر المستورد 55 دينار».

وتوقع أن تشهد الحملة ازدياد في الإقبال بنسبة 30%؜ وذلك بسبب الأوضاع الإستثنائية التي تمر بها المملكة، والتي انعكست على تعطيل شعيرة الحج هذا العام وبالتالي تفرغ عدد كبير لتقديم الأضاحي».

وأشار حاجي « إلى ان الجمعية دشنت خط ساخن للتواصل مع الجمهور والاجابة على كافة الاستفسارات التي تخص الأضاحي».