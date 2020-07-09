اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 05:08 م
خالد صلاح
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أسعار الذهب تواصل أداءها القوى عالميًا بعد تحقيق أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2011

الخميس، 09 يوليه 2020 01:25 م
أسعار الذهب تواصل أداءها القوى عالميًا بعد تحقيق أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2011 أسعار الذهب
​لندن /أ ش أ/

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واصلت أسعار الذهب العالمية أداءها القوى حيث تخطت مستوى الـ1820 دولارًا للأوقية خلال تعاملات اليوم الخميس، فى ظل تجاوز إجمالى إصابات "كورونا" مستوى 12 مليونا حول العالم.

واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 1820.40 دولار للأوقية، بعدما سجلت الأربعاء أعلى إغلاق منذ سبتمبر عام 2011 عند 1820.60 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، جاء سعر التسليم الفورى للمعدن الأصفر عند 1808.94 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار -الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.06% إلى 96.49 نقطة.

وحتى الآن، سجلت الولايات المتحدة 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وعدد الوفيات يتجاوز حاجز الـ130 ألفًا، الأمر الذى يثير مخاوف المتعاملين فى الأسواق بشأن فرص الاقتصاد الأكبر فى العالم فى التعافى من تداعيات الجائحة الاقتصادية والصحية.

ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات طلبات إعانة البطالة فى الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضى فى وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأن تتراجع عند 1.37 مليون.

 


أسعار الذهب

الأداء القوى عالميًا

تحقيق أعلى إغلاق

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