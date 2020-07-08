7 أكتوبر.. الحكم على متهم فى إعادة إجراءات محاكمته بقضية "أحداث الطالبية"

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، لجلسة 7 أكتوبر للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

يذكر أن الدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار شبيب الضمرانى قضت فى 28 يونيو من عام 2018، بالحكم المشدد 10 سنوات غيابيا للمتهم وآخرين.

وعن عقوبة التظاهر نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

يذكر أن شاهد الإثبات مصطفى كمال، فنى صوت بقناة المحور، أكد أنه تم الاعتداء عليه من قبل مسيرة بمنطقة الهرم فى 21 فبراير من عام 2014.

وأضاف الشاهد أنه كان مكلف هو وبعض زملائه بتغطية الأحداث فى شارع الهرم فى ذلك الوقت لافتًا إلى أن أيام الجمعة فى تلك الفترة كانت تشهد مسيرات ومظاهرات، وذكر بأنهم لمحوا مسيرة تخرج من شارع العريش "شارع واصل بين شارعى فيصل والهرم"، وما أن أبصرتهم المسيرة حتى هاجمهم أفرادها واعتدوا عليه بالضرب، وصفعوه على وجهه.