وزير الخارجية الروسى: نبحث وقف إطلاق النار فى ليبيا

رويترز

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله اليوم الأربعاء، إن روسيا تبحث وقف إطلاق النار فورا في ليبيا.

وقال لافروف إن الجيش الوطني الليبي، الذي تدعمه روسيا، مستعد لتوقيع وثيقة تقضي بوقف إطلاق النار ويأمل أن تتمكن تركيا من إقناع حكومة الوفاق الوطني.

وكان قد أكد مجلس الشيوخ الفرنسي أن تركيا خالفت المواثيق فى قبرص وسوريا والعراق، وأضاف مجلس الشيوخ الفرنسي أن تركيا قصفت قرى كردية واجهت داعش في سوريا والعراق.

وتتزايد غضب أوروبا من ممارسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى الوقت الذى اتهمت فيه قبرص تركيا بالسعى نحو السيطرة على شرق البحر المتوسط بأكمله، حيث أكد نائب أوروبى أن تركيا تبتز أوروبا بملف اللاجئين لإعاقة العقوبات ضدها.