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نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا من حاملين صامتين للفيروس.. دراسة تكشف التفاصيل

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:00 م
نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا من حاملين صامتين للفيروس.. دراسة تكشف التفاصيل انتشار كورونا بدون أعراض
كتبت إيناس البنا

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قدمت دراسة جديدة أدلة على أن  "الناقل الصامت" - أى انتشار الفيروس من قبل شخص ليس لديه أعراض واضحة - يمكن أن يكون مسؤولاً عن نصف حالات فيروسات التاجية الجديدة في الولايات المتحدة.ووجدت الدراسة وفقا لشبكة  "CNN" التي نشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم،  أن الانتقال عبر الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض، أو خلال الأيام القليلة قبل ظهور الأعراض ، هو المحرك الرئيسي لانتشار Covid-19.
 
وقدرت الدراسة أن أكثر من ثلث الإصابات الصامتة يجب تحديدها وعزلها لكبح تفشي المرض في المستقبل.
 
وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز أمس الثلاثاء، أبلغت 31 ولاية عن معدلات أعلى من حالات Covid-19 الجديدة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، ووفقًا للبيانات ، فإن 15 ولاية أخرى ثابتة ، وأربع فقط تتجه نحو الانخفاض.
 
الناقل الصامت لكورونا
الناقل الصامت لكورونا

انتشار بدون أعراض 

استخدم أليسون جالفاني، مدير مركز نمذجة وتحليل الأمراض المعدية بجامعة ييل، وزملاؤه نماذج انتقال الفيروس التاجي لتحديد مدى مساهمة الانتقال الصامت في انتشار Covid-19.

واستندوا في الدراسة على البحوث الموجودة، والتي تشير إلى أن الالتهابات بدون أعراض تمثل 17.9 ٪ إلى 30.8 ٪ من جميع الإصابات.
 
بافتراض أن 17.9 ٪ من الحالات لا تظهر عليهم أعراض ، وجد الفريق أن الأشخاص الذين يعانون من الأعراض سيشكلون 48 ٪ من انتقال العدوى ، وأن الأشخاص الذين لا يعانون من الأعراض يمثلون 3.4 ٪ من انتقال العدوى.
 
وإذا كانت نسبة 30.8٪ من الحالات لا تظهر عليها أعراض، فقد وجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من الأعراض سيكونون مسؤولين عن 47٪ من الحالات المنقولة وأن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض يمثلون 6.6٪ من الانتقال، على التوالي.
 
 
يفترض النموذج أن Covid-19 قد يكون أكثر معديًا خلال مرحلة الأعراض ، وهو أمر غير شائع لعدوى الجهاز التنفسي، ووجد الفريق أنه حتى العزلة الفورية لجميع حالات الأعراض لن تكون كافية للسيطرة على الانتشار.
 
لقمع تفشي المستقبل في المستقبل أقل من 1 ٪ من السكان ، وجدت الدراسة أنه سيكون من الضروري تحديد وعزل أكثر من ثلث أجهزة الإرسال الصامتة ، بالإضافة إلى جميع حالات الأعراض.
 
وأكد الباحثون على الحاجة إلى كل من الاختبار وتتبع الاتصال لرفع البعد الاجتماعي الحالي والقيود المفروضة على البقاء في المنزل بأمان.
 

انتشار كورنا بدون أعراض

عدوى الجهاز التنفسى

البعد الاجتماعى

الحامل الصامت

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