نساء تركيات يرفعن لافتات تذكر أردوغان باتفاقية العنف ضد المرأة فيقبض على 7 منهن

اعترضت عائلة فى إسطنبول على استهداف حكومة العدالة والتنمية، لاتفاقية إسطنبول، وهى اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلى، وقاموا بتعليق لافتات على مبنى مديرية العمل والخدمات الاجتماعية بالمدينة كتب عليها "هذا يكفي! النساء يردن ضمانا للحياة والعيش الآمن".

حيث قامت 7 سيدات بالاحتجاج على المناقشات التى بدأت لإلغاء اتفاقية إسطنبول داخل حزب العدالة والتنمية، فقاموا بتعليق لافتة "هذا يكفي! النساء يردن ضمان للحياه (العيش الآمن)، فى مبنى مديرية الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية فى اسطنبول.

وقالت امرأة متحدثة من نافذة المبنى: ليس لدينا أى نية للتخلى عن حقوقنا المكتسبة، ولن يتم المساس بسريان اتفاقية إسطنبول، لأنه بذلك يحكم على السيدات التعايش مع عنف الذكور ضدهم، ماذا تنتظر وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية؟

وقامت قوات الشرطة التركية بعد ذلك بمداهمة المبنى وقامت باعتقال الـ 7 سيدات اللاتى قمن بتعليق تلك اللافتات، ووضعتهم فى سيارة الشرطة.

يذكر أن نائب العدالة والتنمية نعمان كورتولموش قد قال فيما يتعلق باتفاقية إسطنبول "مثلما تم توقيع هذه الاتفاقية باستيفاء الإجراءات، سيتم أيضا اتخاذ الإجراءات لإنهائها".