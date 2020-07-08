موريتانيا تلغى حظر التجوال وتسمح بالتنقل بين المدن وفتح المطارات بدءا من الجمعة

أعلنت الحكومة الموريتانية مساء اليوم،الأربعاء، رفع الحظر وفتح الطريق بين المحافظات والمدن وفتح المطارات الداخلية ابتداء من الجمعة المقبل.
وذكرت الإذاعة الموريتانيةن- نقلا عن بيان رسمي، أنه تقرر إلغاء حظر التجوال وفتح الطرق بين المحافظات وفتح المطارات الداخلية، وتم اتخاذ الإجراءات بعد تقييم درجة الجاهزية بالمستشفيات على مستوى نواكشوط والمحافظات الداخلية للتعامل مع الجائحة، إذ تم توفير بعض من المعدات والتجهيزات الطبية وأدوات الوقاية والعلاج التي تحتاجها واتخاذ التدابير المناسبة التي مكنت من تحسين قدرتها للتصدي للوباء.
وقد أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
ونقلت الإذاعة الموريتانية عن الدكتور سيدي ولد الزحاف قوله: إنه وبعد اجراء 850 فحصا تم تسجيل 63 إصابة ليصل إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي إلى 5087 إصابة مؤكدة.
وأضاف المسؤول الطبي أنه تم تسجيل تعافي 50 مصابا ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1994 شخصا.
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