مناعة القطيع لم تتحقق في إسبانبا..5% من السكان فقط كونوا أجسام مضادة لكورونا

كتبت إيناس البنا

دراسة إسبانية تثبت تكوين 5% فقط من السكان للأجسام المضادة لفيروس كورونا مما يعنى عدم تحقيق مناعة القطيع

أشارت دراسة واسعة النطاق أجرتها إسبانيا حول الفيروس التاجي، إلى أن 5٪ فقط من سكانها قد طوروا أجسامًا مضادة ، مما يعزز الأدلة على أن ما يسمى بمناعة القطيع لـ Covid-19 "لا يمكن تحقيقه".

ووفقا لشبكة " CNN" الأمريكية ، أفادت المجلة الطبية "لانسيت"، أن الدراسة تشير إلى أن 95 ٪ من سكان إسبانيا لا يزالون عرضة للفيروس، و تتحقق مناعة القطيع عندما يصاب عدد كاف من السكان بفيروس أو بكتيريا - أو يتم تطعيمهم ضدها - لوقف نشاطه.

وقال المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض لشبكة CNN إن البحث الإسباني ، على عينة تمثيلية على الصعيد الوطني تضم أكثر من 61000 مشارك ، يبدو أنه أكبر دراسة حتى الآن من بين عشرات الدراسات على الفيروس التاجي التي أجرتها الدول الأوروبية.



مناعة القطيع بأسبانيا

وقال مجلة "لانسيت"، إنه تم إجراء دراسات مماثلة في الصين والولايات المتحدة ، وكان الاستنتاج الرئيسي من هذه المجموعات النموذجية، هو أن معظم السكان يبدو أنهم لم يتعرضوا" لكوفيد 19 "حتى في المناطق التي تنتشر فيها الفيروسات على نطاق واسع".

وقال مؤلفو الدراسة لمجلة لانسيت ، منهم إيزابيلا إيكرلي ، رئيس مركز جنيف للأمراض الفيروسية الناشئة ، "في ضوء هذه النتائج ، فإن أي مقترح لتحقيق مناعة القطيع من خلال العدوى الطبيعية ليس فقط غير أخلاقي للغاية ، ولكنه أيضًا غير قابل للتحقيق".

فالأطباء غير متأكدين مما إذا كان وجود الأجسام المضادة للفيروس التاجي يعني أنه لا يمكن إصابة الشخص مرة أخرى، كما أنه ليس من الواضح إلى متى أو مدى حماية الأجسام المضادة للأشخاص من الفيروس.

بدأت الدراسة التي راجعها الأقران في إسبانيا في أبريل ، بينما ظلت البلاد في حالة حظر صارم ، وأجرتها وكالات أبحاث حكومية ووبائية.

وقالت المديرة الرئيسية للدراسة الإسبانية ، مارينا بولان ، مديرة المركز الوطني لعلم الأوبئة ، لشبكة CNN: "بعض الخبراء حسبوا أن حوالي 60٪ من الانتشار المصلي قد يعني تحقيق مناعة القطيع، لكننا بعيدون جدًا عن تحقيق هذا العدد".

كانت إسبانيا واحدة من الدول الأكثر تضرراً من فيروس التاجية في أوروبا ، حيث سجلت أكثر من 28.000 حالة وفاة و 250.000 حالة إصابة.

نشرت مجلة لانسيت نتائج المرحلة الأولى من دراسة إسبانيا ، التي أجريت في الفترة من 27 أبريل إلى 11 مايو ، والتي أظهرت انتشارًا للأجسام المضادة على الصعيد الوطني بنسبة 5٪.

تم إصدار نتائج مرحلة الدراسة الثانية في إسبانيا في 4 يونيو ، حيث أظهرت انتشارًا وطنيًا بنسبة 5.2٪ ، وهو أعلى بقليل من المرحلة الأولى. تم الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة والأخيرة يوم الاثنين، وقالوا إنهم أظهروا أن معدل الانتشار الوطني ظل عند 5.2٪.