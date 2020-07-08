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معلومة بترولية .. ماذا تعني الاحتياطيات المؤكدة و الممكنة والمحتملة ؟

الأربعاء، 08 يوليه 2020 12:00 ص
معلومة بترولية .. ماذا تعني الاحتياطيات المؤكدة و الممكنة والمحتملة ؟ النفط
كتبت – مروة الغول

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يعد مصطلح الاحتياطيات تعبير عام  يشير إلي  كميات النفط أو الغاز التي يتوقع أن تكون قابلة للإنتاج  بشكل تجاري عند تطبيق مشاريع تطوير على تجمعات  معروفة  بدءا من توقيت معين  وضمن شروط محددة  وهناك ثلاث  وهناك ثلاث انواع للاحتياطيات  منها احتياطيات مؤكدة واحتياطيات ممكنة احتياطيات  محتملة .
 
وفيما يتعلق بالاحتياطيات المؤكدة  هي تلك الكميات التي بينت  الدراسات الجيولوجية  والهندسية بدرجة معقولة من اليقين أنه يمكن إنتاجها  من مكامن معروفة ضمن  ضمن شروط اقتصادية  وفنية  ومعايير تنظيمية محددة  كما تتضمن الاحتياطيات المؤكدة احتياطيات مؤكدة مطورة  واحتياطيات مؤكدة غير مطورة أما فيما يتعلق بالمطورة فهي تلك الاحتياطيات  التي يمكن إنتاجها  باستخدام الآبار  والبنية التحتية  الموجودة فعليا في الحقل أما فيما يتعلق بغير المطورة  فهي تلك الاحتياطيات  المؤكدة التي يحتاج إنتاجها  إلي المزيد من البنية التحتية  وعمليات الحفر .
 
أما الاحتياطيات الممكنة  فهي كميات تقترح التحاليل الجيولوجية  والدراسات الفنية الأخرى  وإمكانية وجودها  لكن احتمال وجودها أو اكتشافها لايتعدي الـ 10 % .
 
وتعد الاحتياطيات  المحتملة هي تلك الاحتياطيات  بكميات  غير مؤكدة  لكن احتمال وجودها يبلغ 50 % وتستخدم للتعبير عن الاحتياطي المقدر  لمنطقة لم يصل إليها الحفر  إلا أن المعطيات الجيولوجية  المتوفرة تشير  عند مقارنتها مع مناطق أخرى معروفة إلي احتمال إلي احتمال وجود النفط فيها .
 
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النفط

احتياطيات النفط

الاحتياطيات المؤكدة

الاحتياطيات الممكنة

الاحتياطيات المحتملة

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