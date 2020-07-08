مطار القاهرة يستقبل رحلة تقل 174 مصريا من العالقين بقطر

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، رحلة طيران قادمة من العاصمة العمانية مسقط، على متنها 174 راكبا من المصريين العالقين بقطر، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي نظمته وزارة الطيران المدني، منتصف الشهر الماضي بالتعاون مع الجهات المختلفة، لإعادة المصريين العالقين بقطر عبر سلطنة عمان .

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن المطار استقبل رحلة لشركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني قادمة من سلطنة عمان على متنها 174 مصريا من العالقين بقطر، وخصع ركاب الرحلة إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، كما قامت سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كانت أعلنت وزارة الطيران المدني ، عن تسيير جسر جوي لإجلاء أكثر من 3 ألاف مصرى عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم ، وتم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التى تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتى مصر للطيران وإير كايروا .