مصرع طالب جامعى بالشرقية صعقا بالكهرباء بسبب الطيارة الورق

الشرقية- فتحية الديب

لقى طالب جامعي بمدينة كفر صقر المحافظة الشرقية، مساء اليوم، مصرعه صعقا بالكهرباء بسبب الطيارة الورق، وبالعرض على نيابة كفر صقر صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة كفر صقر، بوفاة"احمد م ا" 19 سنة طالب بكلية الحاسبات والمعلومات مقيم بندر كفر صقر، صعقا بالكهرباء بسبب الطيارة الورق، أثناء اللهو بها تعلق الحبل بأحد أعمدة الكهرباء وأثناء محاولته فكه توفى متأثرا بصعق كهربائى، وبالعرض على النيابة، صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفى سياق متصل أفاد شهود عيان إصابة شابين بمركز بلبيس بكدمات وسحجات إثر السقوط من علو بسبب الطيارة الورق، وتم نقلهما لمستشفى خاص فيما لم تتلقى الأجهزة الأمنية بالمركز آى بلاغا من أسرة الشابين حتى الآن.