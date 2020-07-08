اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مسنة تطالب زوجها بـ600 ألف جنيه قيمة منقولاتها التى اشترتها منذ 35 عاما

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:44 م
مسنة تطالب زوجها بـ600 ألف جنيه قيمة منقولاتها التى اشترتها منذ 35 عاما خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، طالبت فيها باسترداد ثمن المنقولات التى اشترتها منذ 35 عام، وقدرت قيمتها الحالية بـ 600ألف، وذلك بعد طردها على يد زوجها من المنزل دون إرادتها، واستيلائه على حقوقها، لتؤكد:" تزوج على بعد سنوات من وقوفي بجواره، وطردني من منزلى واستولى على حقوقى الشرعية، ورفض منحي نفقة عادلة".

وأكدت" زوجي كان طماع وجشع يحب الأموال ويفضلها على كل شيء، لدرجة حرمانه لأولاده من حقوقهم فى الأموال التى يمتلكها، ليضمن لنفسه أكبر قدر من الأموال، وعندما مللت من هذه الحياة البشعة كان رد زوجي التشهير بي وتعديه علي بالضرب وطردي للشارع".

وأشارت ع.م.خ، صاحبة الـ63 عاما بدعواها، أراد أن يمنحني مكافأة نهاية الخدمة، وغدر بي، وتركني معلقة بناء على طلب زوجته الجديدة، ليحرمني من حقوقي حتى أصبحت أمد يدي وأتسول حتى أجد ما يسد احتياجاتي، أننتظر النفقات المعدومة التى يساومني عليها.                            

وتابعت :"ذقت العنف والابتزاز، على يد زوجي، بسبب رفضي سلوكه المشين، والامتناع عن الإنفاق على، أصابني التعب من كثرة الضرب والإهانة، عاملني ببخل رغم يسار حالته المالية، وهنا ما كان على زوجى إلا أن قرر أن ينتقم مني رغم ما بيننا من أولاد وأحفاد" .

ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


محكمه الاسره

قانون الاحوال الشخصيه

العنف ضد المراه

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يستعد الأهلى للهروب من النهاية الحزينة بدورى أبطال أفريقيا؟

س و ج.. كيف يستعد الأهلى للهروب من النهاية الحزينة بدورى أبطال أفريقيا؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-7-2020.. وعيار 21 يسجل 190.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-7-2020.. وعيار 21 يسجل 190.34 ريال

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

حيوان المرموط كلمة السر وراء ظهور الطاعون الدبلي في الصين.. إصابة حالتين بالمرض بعد تناول لحمه النيئ.. وقرار بمنع بيعه وأكله.. والإبلاغ عن أى مرموط مريض أو ميت.. وعلماء: من غير المحتمل أن يتحول لوباء (صور)

حيوان المرموط كلمة السر وراء ظهور الطاعون الدبلي في الصين.. إصابة حالتين بالمرض بعد تناول لحمه النيئ.. وقرار بمنع بيعه وأكله.. والإبلاغ عن أى مرموط مريض أو ميت.. وعلماء: من غير المحتمل أن يتحول لوباء (صور)

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

التعليم: حذف سؤال الفيزياء للثانوية العامة حال إثبات العينة صعوبة الإجابة

التعليم: حذف سؤال الفيزياء للثانوية العامة حال إثبات العينة صعوبة الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة