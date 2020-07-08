مريضة نفسيا تلقي بنفسها من الدور الرابع في المنصورة

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي منطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة لمأمور قسم ثان المنصورة، بالقاء سيدة نفسها من الدور الرابع.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ و تبين إصابة رحاب ج 33 سنة ربة منزل نتيجة إلقاء نفسها من الدور الرابع، وتم نقلها إلى المستشفي وتبين إصابتها بنزيف و كدمات وجروح، وتم وضعها تحت الملاحظة، وبسؤال أسرتها تبين أنها تعاني من مرض نفسي " صرع"، وقامت بالقاء نفسها فى محاولة للانتحار، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.