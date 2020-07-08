محمد بن راشد يدشن التشغيل الرسمى لمسار مترو دبى بتكلفة 11 مليار درهم

كتب محمد عبد المجيد

دشن محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبى للطيران المدنى الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبى للإعلام، التشغيل الرسمى لمسار 2020 لمترو دبى، الذى يمتد من محطة "جبل علي" على الخط الأحمر إلى محطة "إكسبو 2020"، بطول 15 كيلومتراً، ويضم سبع محطات، بتكلفة بلغت 11 مليار درهم، وسيتم افتتاح المسار للجمهور فى شهر سبتمبر المقبل.

و وفقا لما نشر على موقع جريدة الإمارات اليوم"، كان فى استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصوله إلى محطة "جبل علي" لمترو دبي، المدير العام ورئيس مجلس المديرين فى هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير، حيث شاهد ومرافقوه فيلماً عن مشروع مسار 2020، الذى يأتى تنفيذه فى إطار الرؤية الاستراتيجية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق النمو المستدام فى إمارة دبي، وتطوير بنى تحتية وخدمية عالمية المستوى تلبى متطلبات النمو المستمر لمدينة المستقبل، وتحقق توجهات دولة الإمارات للاستعداد للخمسين سنة المقبلة، كما يأتى المشروع تنفيذاً للخطة الشاملة التى وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتوفير أنظمة نقل جماعى تشمل خطوطاً للمترو والترام وأخرى للحافلات والنقل البحري، وتحقيق التكامل بين مختلف أنظمة المواصلات.

وسلّط الفيلم الضوء على المناطق التى يخدمها مسار 2020، وتقدر كثافتها السكانية بأكثر من 270 ألف نسمة، وتضم مناطق الحدائق، وديسكفرى جاردنز، والفرجان، وعقارات جميرا للجولف، ومجمع دبى للاستثمار، إلى جانب موقع معرض إكسبو 2020.

ويبلغ طول المسار 15 كيلومتراً، منها 11.8 كيلومتر فوق مستوى سطح الأرض، و3.2 كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، ويضم سبع محطات، منها محطة تبادلية مع الخط الأحمر، ومحطة أيقونية فى موقع إكسبو 2020، وثلاث محطات علوية ومحطتان نفقيتان، ويوفر مسار 2020 تنقلا آمناً وسهلاً لزوار معرض إكسبو ومناطق عدة فى دبى على حد سواء، وسيكون شرياناً حيوياً واستراتيجياً يصل مختلف مناطق دبى بمطار آل مكتوم الدولى فى المستقبل، ليبقى شاهداً على مرحلة جديدة ومهمة فى تاريخ دبي، ورمزاً للاستدامة والتقدم والابتكار للأجيال الحالية والمستقبلية.