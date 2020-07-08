محتجون يضربون زعيما للمعارضة على رأسه فى صربيا

تعرض زعيم حركة "المواطنين الأحرار" المعارضة سيرجي تريفونوفيتش، للضرب على رأسه من قبل محتجين غاضبين أمام البرلمان.
ووفقا لموقع روسيا اليوم قال زعيم حركة "المواطنين الأحرار" المعارضة : "لقد جئنا إلى هنا لدعم الاحتجاج، ولكن كما أفهم، فإن أنصار حركة ليفياثان (يمين)، وكلهم يرتدون الملابس الداكنة، شجعان عندما يكون هناك الكثير منهم، ولم أر من أو كيف ضربني".
وتجمع عدة آلاف من الأشخاص في مسيرة أمام مبنى الجمعية، احتجاجا على التدابير التقييدية بسبب "كوفيد – 19"، وسياسات الرئيس ألكسندر فوتيتش وأعلنت السلطات الصربية، أن مجموعة من أنصار المعارضة أقدمت على اقتحام مبنى البرلمان الصربي في بلغراد ليلة أمس الثلاثاء، احتجاجا على إغلاق مزمع للعاصمة هذا الأسبوع لوقف انتشار فيروس كورونا.
محتجون يضربون زعيما للمعارضة على رأسه فى صربياالأربعاء، 08 يوليه 2020 10:52 م
صربيا
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تعرض زعيم حركة "المواطنين الأحرار" المعارضة سيرجي تريفونوفيتش، للضرب على رأسه من قبل محتجين غاضبين أمام البرلمان.
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