اليوم السابع
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محتجون ضد قيود كورونا يشتبكون مع الشرطة فى صربيا.. صور

الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:00 ص
محتجون ضد قيود كورونا يشتبكون مع الشرطة فى صربيا.. صور احتجاجات فى صربيا
رويترز

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اشتبك متظاهرون في صربيا مع عناصر الشرطة، بعد الخروج إلى شوارع العاصمة بلجراد إحتجاجا على مخطط لإغلاق العاصمة بلجراد نهاية الأسبوع الجارى لوقف تفشى فيروس كورونا بين المواطنين.

الشرطة الصربية
الشرطة الصربية

 

متظاهرون ينتمون للمعارضة
متظاهرون ينتمون للمعارضة

ونشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، عددا من الصور التي توضح ما شهدته المظاهرات في بلجراد من اشتباكات بين المتظاهرين الذين ينتمون للمعارضة ورجال الشرطة التي لجأت لإستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

مظاهرات فى شوارع صربيا
مظاهرات فى شوارع صربيا

 

مواجهات بين المتظاهرين والشرطة
مواجهات بين المتظاهرين والشرطة

 


صربيا

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قيود كورونا

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المعارضه الصربيه

العاصمه الصربيه

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