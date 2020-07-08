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محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام الدولة بقطاع الصحة ويدشن جمعية لمرضى الأورام

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:16 م
محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام الدولة بقطاع الصحة ويدشن جمعية لمرضى الأورام محافظ شمال سيناء خلال المؤتمر
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء، فى بيان لها، أن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أكد اهتمام الدولة بقطاع الصحة، خاصة علاج الأمراض المزمنة والسرطان وغيرها، مشيرا إلى جهود الدولة ومبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس لعلاج المواطنين مجانا .

وأعلن المحافظ تدشين جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى الأورام بشمال سيناء، مؤكدا اهتمام الدولة بالصحة عموما وعلاج الأمراض المزمنة والأورام من أجل التخفيف عن المواطنين وأسر المرضى، مشيرا إلى تطوير وتجهيز مستشفى العريش العام وتزويدها بأحدث الأجهزة لفحص المواطنين وتقديم العلاج اللازم للحالات المرضية مجانا، والسعى إلى افتتاح قسم للأورام بها، وكذا بروتوكول التعاون الطبى مع كليات الطب بالجامعات، والموافقة على افتتاح كلية للطب بجامعة العريش لتتولى تدريب وتعليم الكوادر الطبية بما يحقق صالح المواطنين .

وأشار الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، إلى تطوير مستشفى العريش العام وتزويدها بأحدث المعدات لعلاج كافة المرضى وفحص المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان وفقا لجهود الدولة، وأن أعمال التطوير مستمرة لتشمل علاج الأورام بجلسات الاشعاع والكيماوى .

وأعلنت سعدية محمود حسن، مدير عام التضامن الاجتماعى، عن تقديرها لمساهمات منظمات المجتمع المدنى وتوفير الرعاية لبعض الفئات دعما لجهود الدولة فى هذا المجال .


شمال سيناء

الاورام

سيناء

العريش

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