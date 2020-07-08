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مجلس الطاقة: حقل بشروش سيزيد احتياطى الغاز بمصر عن 100 تريليون متر مكعب

الأربعاء، 08 يوليه 2020 12:01 ص
مجلس الطاقة: حقل بشروش سيزيد احتياطى الغاز بمصر عن 100 تريليون متر مكعب ماهر عزيز
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور ماهر عزيز، عضو المجلس العالمى للطاقة، إن الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديدة خلال الأيام الماضية في منطقة امتياز شمال الحماد المسماة بشروش وهو الغاز الطبيعى وعلى بعد 11 كيلو مترا من الشاطئ، وعلى عمق بسيط في المياه الضحلة يشير إلى زيادة احتياطي الغاز في مصر.

وأضاف عضو المجلس العالمى للطاقة، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، إن هذا الحقل يتواجد في طبق حامل سمكه 152 مترا وهو مخزون جيد من الغاز، حيث يضاف إلى كل الكشوفات التي ظهرت حتى الآن.

ولفت عضو المجلس العالمى للطاقة إلى أن مصر ذاخرة بمكنون يكشف عن ذاته يوما بعد يوم من الاكتشافات الخاصة بحقول الغاز، موضحا أنه كان هناك 75 كشفا خلال السنوات الماضية، تلاها 41 كشفا في عام 2014، وفى عام 2015 تم اكتشاف حقل ظهر ليصبح الاحتياطي للغاز مع نهاية عام 2015، 70 تريليون متر مكعب.

وأشار عضو المجلس العالمى للطاقة إلى أن مخزون الغاز  في مصر سيزيد عن 100 تريليون قدم مكعب من الغاز خلال الفترة الراهنة، وستكون مصر على مدار ربع قرن مركزا محوريا لتبادل الطاقة في الشرق المتوسط.

وأوضح عضو المجلس العالمى للطاقة أنه يتم يوميا اكتشاف 3 مليارات متر مكعب من الغاز في مصر، لافتا إلى أن حقل بشروش يضيف نصف مليار يوميا من الغاز.


بشروش

الغاز

مصر

ماهر عزيز

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