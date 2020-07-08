متحدث البترول يكشف حجم إنتاج مصر من الغاز: أكثر من 7 مليارات قدم مكعب

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية أوصت بتثبيت أسعار المواد البنترولية، مضيفا أنه حدثت تذبذبات حادة فى الأسعار العالمية للبترول، مؤكدا أن إنتاجنا من الغاز أكثر من 7 مليارات قدم مكعب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه 6.25 للتر البنزين 80، و7.50 للتر البنزين 92، مضيفا أن قطع البترول حقق طفرات فى كل الأنشطة الأقتصادية الخاصة به.



وتابع المتحدث باسم وزارة التموين : "سنحقق اكتشافات بترولية جديدة فى البحر المتوسط، ونوجه الإنتاج من الغاز للاستهلاك المحلى وتغطية احتياجاتنا"، مؤكدا أن الرئيس عبد الفناح السيسى كان لديه رؤية ثاقبة بشأن ترسيم الحدود فى شرق المتوسط، وترسيم الحدود فى شرق المتوسط تعد استغلال اقتصادى أمثل للثروات الاقتصادية.



وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصيه بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو ـ سبتمبر 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة 6.5 جنيه للتر البنزين 80 و 7.75 جنيه للتر البنزين 92 و8.75جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.



واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر الصـرف للفتـرة ابريل / يونيه 2020 ، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.