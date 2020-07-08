اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 12:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث البترول يكشف حجم إنتاج مصر من الغاز: أكثر من 7 مليارات قدم مكعب

الأربعاء، 08 يوليه 2020 09:14 م
متحدث البترول يكشف حجم إنتاج مصر من الغاز: أكثر من 7 مليارات قدم مكعب وزير البترول
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية أوصت بتثبيت أسعار المواد البنترولية، مضيفا أنه حدثت تذبذبات حادة فى الأسعار العالمية للبترول، مؤكدا أن إنتاجنا من الغاز أكثر من 7 مليارات قدم مكعب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه 6.25 للتر البنزين 80، و7.50 للتر البنزين 92، مضيفا أن قطع البترول حقق طفرات فى كل الأنشطة الأقتصادية الخاصة به.

وتابع المتحدث باسم وزارة التموين : "سنحقق اكتشافات بترولية جديدة فى البحر المتوسط، ونوجه الإنتاج من الغاز للاستهلاك المحلى وتغطية احتياجاتنا"، مؤكدا أن الرئيس عبد الفناح السيسى كان لديه رؤية ثاقبة بشأن ترسيم الحدود فى شرق المتوسط، وترسيم الحدود فى شرق المتوسط تعد استغلال اقتصادى أمثل للثروات الاقتصادية.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصيه بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو ـ سبتمبر 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة 6.5 جنيه للتر البنزين 80  و  7.75 جنيه للتر البنزين 92 و8.75جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.

واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر الصـرف للفتـرة ابريل / يونيه 2020 ،  واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.


البترول

الغاز

عاجل

اخبار عاجلة

البنزين

اسعار البنزين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجريدة الرسمية تنشر موازنة الهيئة العامة للبترول لـ 2020 – 2021

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:02 م

وزير البترول يشهد توقيع عقود إنشاء مجمع أنوبك للتكرير باستثمارات 2.8 مليار دولار

الأربعاء، 08 يوليه 2020 09:12 ص

معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية تسجل زيادة مفاجئة الأسبوع الماضى

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 11:59 م

وزير البترول ناعيا الفريق محمد العصار: شخصية وطنية متفردة وقدم جهودا لخدمة الوطن

الإثنين، 06 يوليه 2020 09:45 م

البحر الأحمر يفتح أبوابه للتنقيب عن للبترول والغاز قريبا.. الشركات العالمية تنتظر صدور التراخيص وتوقيع الاتفاقيات لبدء عمليات الاستكشاف..مؤشرات إيجابية على وجود ثروات.. والمشاركة العالمية تعكس جاذبية الاستثمار

الإثنين، 06 يوليه 2020 09:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

الحكومة توافق على قانون سرية بيانات المجني عليهن بجرائم التحرش والاعتداء الجنسي

الحكومة توافق على قانون سرية بيانات المجني عليهن بجرائم التحرش والاعتداء الجنسي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة