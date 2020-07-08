قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن أولى الخطوات الحقيقية لمنع التحرش التربية السليمة للصبيان وليس للبنات، لأنهن لديهن حياء بالفطرة.
وأضاف مبروك عطية، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "يحدث فى مصر"، مع الإعلامى شريف عامر: "منه لله الفيس بوك.. وأنصح البنات أي واحد يبعتلها رسالة يقولها هاى متردش عليه"، مردفاً: "خليكى بت جريئة، وخدى احتياطاتك كويس، ولو ماشية في الشارع وحد قالك كلمة مش حلوة، ردى عليه بأسوأ منها". وتابع مبروك عطية: "البنات تطلع صوت الأسد للكلاب، وتطلع صوت الملايكة للملايكة من أهلها".
مبروك عطية: "منه لله فيس بوك.. وأنصح البنات أى واحد يبعت يقولها هاى متردش"الأربعاء، 08 يوليه 2020 12:20 ص
الدكتور مبروك عطية
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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن أولى الخطوات الحقيقية لمنع التحرش التربية السليمة للصبيان وليس للبنات، لأنهن لديهن حياء بالفطرة.
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