اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:39 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كيف تتعامل مع نقص الحديد لدى طفلك وما هى طرق العلاج؟

الأربعاء، 08 يوليه 2020 06:00 ص
كيف تتعامل مع نقص الحديد لدى طفلك وما هى طرق العلاج؟ كيفية مواجهة نقص الحديد عن الأطفال
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الحديد معدن أساسي لجسم الإنسان، وهو مهم بشكل خاص للأطفال في سنوات النمو لنموهم وتطورهم، وقد لا يعيق فقر الدم الناجم عن نقص الحديد نموها فحسب ، بل يزيد أيضًا من خطر المشكلات الصحية الأخرى جنبًا إلى جنب مع نمو الدماغ.
 
و يعاني العديد من الأطفال من نقص الحديد،  ولكن غالبًا ما لا يلاحظه الآباء، ويحتاج الآباء إلى إيجاد طرق مبتكرة لإطعامهم طعامًا مغذيًا يمكن أن يتجنب نقص التغذية.
 

لماذا الحديد مهم للأطفال؟

وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" يتم تحفيز وظائف الجسم المختلفة بواسطة الحديد، حيث يساعد في توريد الأكسجين من الرئتين إلى أجزاء الجسم الأخرى، كما يساعد العضلات على استخدام وتخزين الأكسجين بشكل صحيح. 
 
يمكن أن يؤدي النقص المطول إلى "فقر الدم بسبب نقص الحديد" الذي يحدث بسبب نقص خلايا الدم الحمراء الصحية (RBC) في الدم.، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالعدوى إلى حد أن جسم الطفل قد يفتقر إلى الهيموجلوبين ويتطلب نقل الدم أو علاجات الحديد للسيطرة على الحالة.
 
و في بعض الحالات ، يؤثر نقص الحديد أيضًا على نمو الدماغ لدى الطفل حيث قد يظهر مشاكل سلوكية.

أعراض نقص الحديد لدى الأطفال

علامات وأعراض نقص الحديد لدى الأطفال خفيفة وغالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، ويعرف معظم الآباء ذلك بعد أن يصاب الطفل بفقر الدم بسبب نقص الحديد ويظهر هذه الأعراض:
 
بشرة شاحبة
ضعف الشهية
برودة اليدين والقدمين
إعياء
التهيج
المشاكل السلوكية
التنفس السريع
الالتهابات
لسان أحمر 
أظافر هشة
تشققات في جانب الفم
 

نصائح للوقاية من نقص الحديد لدى الأطفال

فيما يلي بعض النصائح لمنع وعلاج نقص الحديد لدى الأطفال، لتعزيز مستويات الحديد لدى الأطفال.

1. من المهم جدًا إعطاء نظام غذائي مغذي ومتوازن للأطفال منذ البداية:

بعد الولادة ، يمكنك استشارة طبيبك حول الجرعة اليومية من الحديد للطفل.
هناك العديد من المكملات الغذائية المصنوعة خصيصًا للأطفال والتي يمكنك إطعامها لطفلك، وبالنسبة للأطفال الرضع ، هناك حبوب مدعمة بالحديد يمكنك إعطاؤها للطفل بعد أن يتم فطامه من حليب الثدي.

2. الفول واللحوم المهروسة تكفى متطلبات الحديد في جسم الطفل.: 

قم بغلي الفاصولياء وهرسها حتى يتمكن الطفل من تناولها بسهولة دون مضغها لتكون سهلة الهضم.
للأطفال الصغار ، أضف الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء والسبانخ والفاصوليا في النظام الغذائي، فكلها غنية بالحديد وستساعد في زيادة الحديد في أجسامهم.

3. أعطهم أطعمة غنية بفيتامين سي 

لأنها تساعد على امتصاص الحديد الغذائي بسرعة في الجسم، فيجب إعطاء البرتقال والليمون والفراولة والطماطم والفلفل والورق الأخضر.
 
نظرًا لأنهم لن يأكلوا في شكل الخضروات ، يمكنك إعطائهم العصائر والخلطات بالنكهات المضافة التي يحبونها. بهذه الطريقة ، سيكون لديهم الطعام.
إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة ، استشر طبيب الأطفال واختبر الطفل. إذا كانت مستويات الحديد طويلة جدًا ، فقد يحتاج إلى مساعدة طبية مناسبة.
 

فقر الدم

نقص الحديد لدى الأطفال

نقص الحديد

نصائح للتغلب على نقص الحديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يستعد الأهلى للهروب من النهاية الحزينة بدورى أبطال أفريقيا؟

س و ج.. كيف يستعد الأهلى للهروب من النهاية الحزينة بدورى أبطال أفريقيا؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-7-2020.. وعيار 21 يسجل 190.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-7-2020.. وعيار 21 يسجل 190.34 ريال

دقت ساعة انتخابات مجلس الشيوخ.. مديريات الصحة تكشف أسماء المستشفيات والأوراق المطلوبة لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.. بدء استقبال مرشحى المجلس من اليوم وحتى 16 يوليو.. والصحة: اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية

دقت ساعة انتخابات مجلس الشيوخ.. مديريات الصحة تكشف أسماء المستشفيات والأوراق المطلوبة لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.. بدء استقبال مرشحى المجلس من اليوم وحتى 16 يوليو.. والصحة: اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

حيوان المرموط كلمة السر وراء ظهور الطاعون الدبلي في الصين.. إصابة حالتين بالمرض بعد تناول لحمه النيئ.. وقرار بمنع بيعه وأكله.. والإبلاغ عن أى مرموط مريض أو ميت.. وعلماء: من غير المحتمل أن يتحول لوباء (صور)

حيوان المرموط كلمة السر وراء ظهور الطاعون الدبلي في الصين.. إصابة حالتين بالمرض بعد تناول لحمه النيئ.. وقرار بمنع بيعه وأكله.. والإبلاغ عن أى مرموط مريض أو ميت.. وعلماء: من غير المحتمل أن يتحول لوباء (صور)

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة