فرنسا تطالب بالإفراج عن زعيم المعارضة فى مالى

رويترز

دعا وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، إلى إطلاق سراح زعيم المعارضة فى مالى إسماعيل سيسى الذى يحتجزه مسلحون يشتبه بأنهم متشددون رهينة منذ مارس، وردا على سؤال عن سيسي، قال لودريان أمام الجمعية الوطنية "تعبر فرنسا عن غضبها تجاه وضع السيد إسماعيل سيسي. لقد كان زعيم المعارضة ومرشحا للانتخابات الرئاسية، واحتجز رهينة منذ ثلاثة أشهر ونحن نطالب بقوة بالإفراج عنه".

تعرض سيسى وعدد من أعضاء وفده، لكمين نصبه مسلحون مجهولون فى مارس، أثناء الإعداد لحملته الانتخابية فى منطقة تمبكتو بشمال البلاد. وقال حزب سيسى "الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية" إن المسلحين قتلوا حارسه الشخصى وأُصيب اثنان آخران.

ويشن متشددون على صلة بتنظيم القاعدة، وتنظيم داعش، هجمات متكررة على أهداف مدنية وعسكرية فى المنطقة، لكن لم تعلن أى جهة مسؤوليتها ولم تتلق السلطات أى طلب للحصول على فدية.