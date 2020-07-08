اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تطالب بالإفراج عن زعيم المعارضة فى مالى

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:53 م
فرنسا تطالب بالإفراج عن زعيم المعارضة فى مالى وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، إلى إطلاق سراح زعيم المعارضة فى مالى إسماعيل سيسى الذى يحتجزه مسلحون يشتبه بأنهم متشددون رهينة منذ مارس، وردا على سؤال عن سيسي، قال لودريان أمام الجمعية الوطنية "تعبر فرنسا عن غضبها تجاه وضع السيد إسماعيل سيسي. لقد كان زعيم المعارضة ومرشحا للانتخابات الرئاسية، واحتجز رهينة منذ ثلاثة أشهر ونحن نطالب بقوة بالإفراج عنه".
 
تعرض سيسى وعدد من أعضاء وفده، لكمين نصبه مسلحون مجهولون فى مارس، أثناء الإعداد لحملته الانتخابية فى منطقة تمبكتو بشمال البلاد. وقال حزب سيسى "الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية" إن المسلحين قتلوا حارسه الشخصى وأُصيب اثنان آخران.
 
ويشن متشددون على صلة بتنظيم القاعدة، وتنظيم داعش، هجمات متكررة على أهداف مدنية وعسكرية فى المنطقة، لكن لم تعلن أى جهة مسؤوليتها ولم تتلق السلطات أى طلب للحصول على فدية.
 

فرنسا

الخارجيه الفرنسيه

وزير الخارجيه الفرنسى

مالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يستعد الأهلى للهروب من النهاية الحزينة بدورى أبطال أفريقيا؟

س و ج.. كيف يستعد الأهلى للهروب من النهاية الحزينة بدورى أبطال أفريقيا؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-7-2020.. وعيار 21 يسجل 190.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-7-2020.. وعيار 21 يسجل 190.34 ريال

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

حيوان المرموط كلمة السر وراء ظهور الطاعون الدبلي في الصين.. إصابة حالتين بالمرض بعد تناول لحمه النيئ.. وقرار بمنع بيعه وأكله.. والإبلاغ عن أى مرموط مريض أو ميت.. وعلماء: من غير المحتمل أن يتحول لوباء (صور)

حيوان المرموط كلمة السر وراء ظهور الطاعون الدبلي في الصين.. إصابة حالتين بالمرض بعد تناول لحمه النيئ.. وقرار بمنع بيعه وأكله.. والإبلاغ عن أى مرموط مريض أو ميت.. وعلماء: من غير المحتمل أن يتحول لوباء (صور)

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

التعليم: حذف سؤال الفيزياء للثانوية العامة حال إثبات العينة صعوبة الإجابة

التعليم: حذف سؤال الفيزياء للثانوية العامة حال إثبات العينة صعوبة الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة