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فحص 3 مرشحين لمجلس الشيوخ بمستشفيات محافظة الأقصر

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:38 م
فحص 3 مرشحين لمجلس الشيوخ بمستشفيات محافظة الأقصر مستشفى الأقصر الدولى
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلن قسم المجالس الطبية المتخصصة بالأقصر، بقيادة الدكتور أحمد حمزة، عن استقبال مستشفيات الأقصر اليوم الأربعاء، 3 مرشحين محتملين لتوقيع الكشف الطبى عليهم، استعدادا لترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت مصادر طبية بالأقصر إنه تم فحص 3 متقدمين فى مستشفى أرمنت التخصصى، ومستشفى الأقصر الدولى، حيث كانت أعمال توقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، قد انطلقت بمحافظة الأقصر صباح اليوم، ومن المقرر أن تستمر يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساء، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق من شهر 15 يوليو الجاري، تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

ويتم إجراء الكشف بمستشفيات الأقصر الدولى وأرمنت التخصصى، تحت إشراف المجالس الطبية المتخصصة بالمحافظة، على أن يتم استقبال التظلمات يوم الخميس الموافق 16 يوليو الحالي، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

وتتضمن خطوات توقيع الكشف كالتالي، يقوم المرشح بالدخول على الموقع الالكترونى لإدارة المجالس الطبية المتخصصة www.smcegy.com ، وملء طلب التقدم وطباعة الخطاب الموجه للمجالس الطبية، ويتم التوجه مباشرة إلى مقرها بالأقصر فى الموعد المحدد، لاستكمال الإجراءات وعمل الكشف والتحاليل واستلام النتائج بعد ذلك لتقديمها ضمن الأوراق المطلوبة للترشح.

وفى نفس السياق تجرى الاستعدادات على قدم وساق لانعقاد مجلس الشيوخ فى الخميس الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح فى 11 يوليو الجارى، على أن تجرى فى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى فى موعد أقصاه 19 أغسطس.


الاقصر

مرشحى مجلس الشيوخ

مستشفى الاقصر الدولى

مستشفى ارمنت

مجلس الشيوخ

اخبار المحافظات

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