اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غرفة منفصلة لكل طالب.. بدء تسكين طلاب جامعة القاهرة المغتربين بالمدن الجامعية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:27 م
غرفة منفصلة لكل طالب.. بدء تسكين طلاب جامعة القاهرة المغتربين بالمدن الجامعية المدن الجامعية بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت اليوم مدن جامعة القاهرة استقبال وتسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين للإقامة بها خلال فترة انعقاد الامتحانات والتى تبدأ بالجامعة اعتبارًا من يوم السبت 11 يوليو، حتى 25 أغسطس، لكل كلية على حدة، ويقتصر التسكين على الطلاب المقيمين فى المدن قبل أزمة فيروس كورونا.
 
وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، إن عملية تسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين تتم فى غرفة منفصلة لكل طالب مع مراعاة أقصى درجات الاحتراز الممكنة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين فى المرتبة الأولى وفوق أى اعتبار واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بتوفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلبة، كما زجه بتقديم وجبات جافة وطازجة يختار منهما الطلاب حسب رغبتهم خلال فترة إقامتهم بالمدن.
 
كان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة على حده، مع مد العام الجامعى حتى 15 سبتمبر المقبل.
 
9d1c05c0-ea7f-4e13-8e4c-4088006be938
 
56edb7be-63a8-4045-bc06-603a4bbbf499
 
6115c386-f95a-4555-837d-e7cda724f22f
 
d5fbfd9e-cb44-43a6-9d78-b216db38b112
 

 


جامعة القاهرة

المدن الجامعية

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

محمد الخشت

الفرق النهائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخشت: جامعة القاهرة ضمن الـ 1.5% من الجامعات العالمية بتصنيف "شنغهاي" 2020

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:29 ص

مدن جامعة القاهرة تبدأ اليوم تسكين طلاب الفرق النهائية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 08:57 ص

كوايكيه يوريكو خريجة كلية الآداب جامعة القاهرة تفوز بمنصب عمدة طوكيو

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 10:39 ص

رئيس جامعة القاهرة ناعيا الفريق محمد العصار :كان نموذجا للقائد المحب لوطنه

الإثنين، 06 يوليه 2020 09:26 م

جامعة القاهرة تعلن تفاصيل إجراء امتحانات السنوات النهائية والدراسات العليا

الإثنين، 06 يوليه 2020 10:13 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

التعليم: حذف سؤال الفيزياء للثانوية العامة حال إثبات العينة صعوبة الإجابة

التعليم: حذف سؤال الفيزياء للثانوية العامة حال إثبات العينة صعوبة الإجابة

إحالة أصحاب 3 مطاعم للمحاكمة قدموا للزبائن طعام من لحوم الحمير فى حلوان

إحالة أصحاب 3 مطاعم للمحاكمة قدموا للزبائن طعام من لحوم الحمير فى حلوان

معضلة الدوائر الفردية فى انتخابات مجلس الشيوخ

معضلة الدوائر الفردية فى انتخابات مجلس الشيوخ

لاعبو الأهلي يجرون المسحة الطبية الثالثة للكشف عن "كورونا".. صور

لاعبو الأهلي يجرون المسحة الطبية الثالثة للكشف عن "كورونا".. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة