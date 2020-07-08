غرفة منفصلة لكل طالب.. بدء تسكين طلاب جامعة القاهرة المغتربين بالمدن الجامعية

كتب محمد صبحى

بدأت اليوم مدن جامعة القاهرة استقبال وتسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين للإقامة بها خلال فترة انعقاد الامتحانات والتى تبدأ بالجامعة اعتبارًا من يوم السبت 11 يوليو، حتى 25 أغسطس، لكل كلية على حدة، ويقتصر التسكين على الطلاب المقيمين فى المدن قبل أزمة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، إن عملية تسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين تتم فى غرفة منفصلة لكل طالب مع مراعاة أقصى درجات الاحتراز الممكنة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين فى المرتبة الأولى وفوق أى اعتبار واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بتوفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلبة، كما زجه بتقديم وجبات جافة وطازجة يختار منهما الطلاب حسب رغبتهم خلال فترة إقامتهم بالمدن.

كان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة على حده، مع مد العام الجامعى حتى 15 سبتمبر المقبل.