وقالت والي - في تصريحات اليوم الأربعاء - إن عناصر الجريمة المنظمة عبر الوطنية تستغل الثغرات الموجودة في التنظيم والرقابة على المستوى الوطني لتسويق المنتجات الطبية المتدنية في الجودة والمقلدة، مشيرة إلى الحاجة لمساعدة دول العالم على زيادة التعاون لسد هذه الثغرات وبناء قدرات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية ورفع الوعي العام للحفاظ على سلامة الإنسان.

وأشارت والي إلى استغلال الجماعات الإجرامية المنظمة حالات عدم اليقين المحيطة بالفيروس من خلال سد الفجوة في الطلب على المنتجات الطبية عن طريق تسويق المنتجات المقلدة والخطيرة على الصحة.



