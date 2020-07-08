صور.. حكاية "القبة" بمدن القناة.. مبنى أثرى أسسه ديلسيبس على القناة

بورسعيد - محمد فرج

يقع مبنى إدارة شركة قناة السويس" القبة " بحى الشرق بنهاية شارع الجمهورية " فؤاد الأول" سابقا وبداية شارع مصطفى كامل و"اجهوران" سابقا ويطل بواجهته الجنوبية الشرقية الرئيسية على المجرى الملاحى لقناة السويس .

ويقول الدكتور أحمد رجب مفتش الأثار والسياحة ببورسعيد خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مبنى شركة قناة السويس البحرية قام بتأسيسها فرديناد دى ليسيبس لتكون المقر الرئيسى لمكاتب وإدارة الشركة بمدينة بورسعيد لتنظيم حركة مرور السفن العابرة للقناة .

وأضاف أن مبنى " القبة " مازال يستخدم حتى الآن لتنظيم حركة مرور السفن العابرة للقناة منذ انشائها فى 1893 ميلادية 1313 هجرية فضلا أن هناك اقدم وثيقة توصلنا اليها فيما يتعلق بتاريخ الإنشاء عبارة عن كارت بوست يحمل صورة المبنى مؤرخ بعام 1319 هجرية / 1901 ميلادية .

وتابع أن مبنى القبة مسجل ضمن عداد الاثار الاسلامية والقبطية بقرار وزارى رقم 229 لسنة 1997 حيث أن المبنى يتكون من ثلاثة طوابق بدروم وطابق أرضى وأخر علوى يعلوه ثلاث قباب قبة وسطى وقبتان جانبيتان وجاء تخطيط المبنى يتبع التخطيط ذو الأذرع .

وفى ذات السياق، أوضح أن شكل المبنى عبارة عن ضلع فى الوسط يمتد من الشرق إلى الجنوب، حيث يمثل الجزء الرئيسى والاكبر من المبنى إضافة إلى ذراعين تمثلان زويتين قائمتين فى كل من الطرف الشرقى والجنوبى من الجزء الرئيسى من المبنى حيث يشغل المبنى مساحة قدرها 2561 متر مربع واستخدم فى البناء الحجر والطوب الأجر والخرسانة .