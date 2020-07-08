شاومينج يصل الخضراء.. تونس تحقق فى تسريب إمتحان البكالوريا

كتب مصطفى عنبر

أكد مدير الامتحانات بوزارة التربية التونسية، محمد الميلي، تسريب إمتحان مادة الفلسفة في أوّل يوم من الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا -دورة إلزامية بعد الثانوية العامة- لسنة 2020.

وأكّد الميلي، أن صورة الامتحان التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي تمت بعد توزيع الاختبارات، مشددا على أن وزارة التربية سترفع قضايا ضد المشتبه بهم في تصوير مواضيع الاختبارات بعد نصف ساعة من انطلاق الامتحان.

وأضاف أن اول يوم من الامتحان تم في ظروف طيبة خاصة مع تطبيق جميع الإجراءات الواردة بالبروتوكول الصحي الموقع بين وزارتي التربية والصحة والذي ينص على تطبيق قواعد السلامة في إطار التوقي من فيروس كورونا.

يذكر أن الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لباكالوريا 2020 تجرى أيام 8 و9 و10 و13 و14 و15 يوليو 2020 فيما سيتمّ الاعلان عن النتائج يوم 25 يوليو، في حين تنتظم دورة المراقبة من 27 إلى 30 يوليو الجاري ليتم الإعلان عن النتيجة يوم 9 أوت 2020.

الجدير بالذكر أن البكالوريا تونسية هي دبلوم لا غنى عنه للدخول إلى التعليم العالي. وتتكون مناظرة الباكلوريا من عدة امتحانات موحدة بين كافة الشعب علي اختلافها. وقد سجلت 4 أنواع من الباكلوريات في تونس هي علي التوالي الأداب، العلوم، التجربية ، تكنولوجيا، ورياضيات.