وأضاف سفير بيلاروس فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - اليوم أنه ناقش مع دياب التقدم الذي تم في تنفيذ الاتفاقيات والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو لمصر في فبراير الماضي ، وكذلك تطور خطوط الانتاج المشتركة وتنفيذ مشروعات تعاون مشتركة جديدة .