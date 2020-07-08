صرح سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروس بالقاهرة ، بأنه بحث مع نائب أول وزير التجارة والصناعة الدكتور أحمد مغاورى دياب نائب أول وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة التمثيل التجارى ، سبل تعزيز التبادل التجاري بين بيلاروس ومصر في ظل أزمة وباء كورونا المستجد ( كوفيد-19) والعمل علي إزالة العقبات أمام التجارة الثنائية بين البلدين.
وأضاف سفير بيلاروس فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - اليوم أنه ناقش مع دياب التقدم الذي تم في تنفيذ الاتفاقيات والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو لمصر في فبراير الماضي ، وكذلك تطور خطوط الانتاج المشتركة وتنفيذ مشروعات تعاون مشتركة جديدة .
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