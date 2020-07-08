رئيس شركة مياه القليوبية: تفعيل غرامات رش المياه بالشوارع وغسيل السيارات قريبا

كتب أحمد حسن

استقبل المهندس مصطفي مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، حيث عرض مجاهد علي نائبة المحافظ موقف عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وخطة الاحلال والتجديد والاستعداد لموسم الامطار، كما استعرض مجاهد ابرز التحديات التي تواجه الشركة واليات تطوير وتعظيم الموارد المالية لشركة لتحسين جودة الخدمة المقدمة لمواطني القليوبية.

واستعرض مجاهد موقف مياه الشرب بالمحافظة والحلول التي تقوم بها الشركة للتغلب علي مشكلة نقص المياه والتي يبلغ نصيب الفرد بها حولي 107ل/يوم نظرا للزيادة السكانية المتزايدة والاعديات علي الشبكات والاستخدام الخاطئ لمياه الشرب.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، علي المجهودات الكبيرة التي تبذلها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لخدمة المواطنين وسعي الشركة لتحسين مستوي الخدمة بصفة مستمرة وسرعة التعامل مع مشكلات المواطنين ووعدت بالدفع بعدد من المشروعات النتظر دخولها الخدمة قريبا وتذليل التحديات التي تعوق عمليات استلام تلك المشروعات لاستفادة المواطنين بها.

ووعدت الدكتورة ايمان ريان بتفعيل غرامات رش المياه بالقري والمدن بالتعاون بين شركة مياه القليوبية والوحدات المحلية وكذلك توجيه الدعم لمبادرة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية الخاصة بالسماح بإلقاء مياه الصرف الصحي بالمناطق الغير مخدومة بالصرف الصحي باقرب بيارة محطة صرف صحي تابعة لشركة القليوبية مقابل آجر رمزى، وذلك للحفاظ علي البيئة وصحة المواطنين وعدم القاء مياه الصرف الصحي بالترع والمجاري المائية.

وأكدت ريان علي ضرورة الاستعداد لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار وضرورة وضع خطة للتعامل مع مناطق تجمع المياه وصيانة مطابق الصرف الصحي وبلوعات صرف الأمطار، وناقشة ايضا الاقتراحات الخاصة ببلوعات صرف الأمطار بطريق مصر الإسكندرية الزراعي وضرورة توفير الاعتمادات المالية الخاصة به.