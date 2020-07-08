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خادم الحرمين يوافق على ترشيح هانى المقبل ممثلاً للمملكة فى عضوية المجلس التنفيذى لـ"الإلسكو"

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:41 م
خادم الحرمين يوافق على ترشيح هانى المقبل ممثلاً للمملكة فى عضوية المجلس التنفيذى لـ"الإلسكو" هانى بن مقبل المقبل
كتب محمد جمال

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ترشيح الأستاذ هاني بن مقبل المقبل، ممثلاً للمملكة العربية السعودية في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إلسكو)، بناءً على ترشيح صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

ويتمتع المقبل بحسب صحيفة "الرياض السعودية" بخبرة تزيد على 17 عاماً فى جهات مختلفة خلال فترة عمله، وهو خريج كلية هارفارد للأعمال في مجال القيادة بعد أنهى برامج تدريبية تنفيذية متنوعة ومنها في تطوير القيادات لمدة 6 أشهر، كما يحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

وسبق للمقبل، أن عمل مديراً تنفيذياً لمركز الملك سلمان للشباب (2014- 2017)، ثم عضواً في مجلس إدارة المركز، كما عمل مستشاراً للأمين العام في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية " مسك الخيرية"، وعضواً في عدة مجالس ضمن المؤسسة: مجلس إدارة معهد مسك للفنون، مجلس إدارة مركز مبادرات مسك، مجلس إدارة شركة مانجا، ومجلس إدارة مركز مسك للإعلام. وقبل ذلك أيضا عمل مديراً عاماً للاتصال في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".

وعمل مؤخراً ضمن فريق مشروع ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في اليونيسكو، وكان أميناً للجنة الترشح لذات المشروع، الذي حازت فيه المملكة على عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية.

وحاز المقبل على العديد من البرامج التدريبية التنفيذية في مجالات القيادة الإستراتيجية، والتفاوض، وحوكمة مجالس الإدارة، والابتكار في إدارة المنظمات، وبناء الشراكات الإستراتيجية، من كلية هارفارد للأعمال ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومدارس الأعمال في كل من ستانفورد، وكولومبيا، وإنسياد، ومعهد آي أم دي (IMD).

وهو عضو في مجالس الإدارة في جهات حكومية وغير ربحية، إلى جانب كونه عضوًا في مجلس الخبراء لمجلة هارفارد بزنسريفيو العربية منذ مايو 2017م، وقد اختير لتمثيل الشباب السعودي في المنتدى العربي الأوروبي للقادة الشباب في عام 2010م.


هانى بن مقبل المقبل

خادم الحرمين

السعودية

إلسكو

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