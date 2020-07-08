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حريق فى مخلفات على طول طريق المسار السياحى غرب الأقصر وقطع الكهرباء

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:00 ص
حريق فى مخلفات على طول طريق المسار السياحى غرب الأقصر وقطع الكهرباء حريق في مخلفات على طول طريق المسار السياحي
الأقصر - أحمد مرعى

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نشب حريق في مخلفات التطهير ونباتات الحلف بطول طريق المسار السياحى بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم على الفور قطع التيار الكهربائي بطول الطريق لتضرر أعمدة واسلاك الكهرباء جراء النيران، وجار السيطرة على الحريق.

البداية كانت بتلقى المقدم خالد الصعيدي، وكيل الحماية المدنية بالأقصر، إخطار من غرفة الحماية المدنية غرب الأقصر يفيد بنشوب حريق في مخلفات التطهير بطول طريق المسار السياحى، على الفور أمر العميد شريف النحاس مدير الإدارة، بانتقال سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، وانتقل نقيب عمرو قاسم رئيس نقطة الحماية المدنية بالقرنة، والرائد عمر قاسم وحده الدفاع المدني، وجارى السيطرة على الحريق.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبد الجابر، شكلت أمس الثلاثاء لجنة تضم نائب رئيس المركز مصطفى جبريل، وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة المقاولون العرب "الشركة المنفذة"، والري والطرق ورؤساء القري، وذلك لاستلام عدد (5) مواقع لإقامة محطات صرف صحي بمواقع مختلفة بالمدينة، والقيام بأعمال الرفع المساحي لعدد( 2) محطة صرف آخرتين.

وأوضح رئيس مدينة القرنة، العميد علاء عبد الجابر، أن المواقع التي تم تسليمها للشركة المنفذة تشمل محطة رئيسية ومحطة فرعية بقرية الضبعية، ومحطة بجزيرة القرنة، ومحطة بقرية الأقالتة، ومحطة بجزيرة البعيرات، بالإضافة إلى القيام بأعمال الرفع المساحى لمحطة بقرية حاجر الضبعية ومحطة بقرية قا مولا، وذلك تمهيدا لإنشاء تلك المحطات في إطار خطة الدولة لتوصيل خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة المشروعات القومية.


الاقصر

حريق مخلفات بالاقصر

الحماية المدنية بالاقصر

حريق مخلفات بالمسار السياحى

اخبار المحافظات

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