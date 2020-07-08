اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 02:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جمعية مستثمرى الغزل: توقف الشحن أثر سلبا على صادرات مصانع الغزل

الأربعاء، 08 يوليه 2020 11:00 م
جمعية مستثمرى الغزل: توقف الشحن أثر سلبا على صادرات مصانع الغزل مصنع غزل المحلة - ارشيفية
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمد القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى غزل المحلة، أن عددا كبيرا من المصانع العاملة تأثرت سلبا فى الفترة الماضية، خاصة مع توقف حركة الشحن بنوعيه البحرى والجوى، نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدول لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا.

وقال محمد القليوبى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المصانع المصدرة تتصدر قائمة الخاسرين، نظرا لإلغاء طلبات تصديرية فى أسواق مختلفة، وأيضا إفلاس عدد كبير من الشركات، مشيرا إلى أن إعلان إحدى الشركات العالمية أحد الأمثلة التى تعكس حجم الأزمة التى يعانى منها القطاع حاليا.

وتوقع القليوبى أن تشهد الفترة المقبلة تغيرات كبيرة فى خريطة الأسواق التصديرية، بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية والتى تشير إلى وجود حالة مخاض لنظام اقتصادى عالمى جديد لم تتحدد ملامحه حتى الآن.

وأوضح رئيس جمعية مستثمرى غزل المحلة أن التجارة الداخلية تأثرت أيضا قبل قرار مجلس الوزراء من أسبوعين بتخفيف الحظر المفروض، حيث اقتصرت فترة العرض بالمحلات التجارية من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، ما أثر كثيرا على حجم التوزيع والسيولة المالية المتوفرة لأصحاب المحلات.

وبدأ عدد من المصانع العودة التدريجية للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية، بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء رفع الحظر المفروض على حركة المواطنين، مع الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية العاملين من فيروس كورونا المستجد.


الغزل والنسيج

غزل المحلة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية فى جميع المواد.. اعرف القرار فى نقاط

زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية فى جميع المواد.. اعرف القرار فى نقاط

الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة