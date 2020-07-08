جمعية مستثمرى الغزل: توقف الشحن أثر سلبا على صادرات مصانع الغزل

كتب مدحت عادل

أكد محمد القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى غزل المحلة، أن عددا كبيرا من المصانع العاملة تأثرت سلبا فى الفترة الماضية، خاصة مع توقف حركة الشحن بنوعيه البحرى والجوى، نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدول لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا.

وقال محمد القليوبى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المصانع المصدرة تتصدر قائمة الخاسرين، نظرا لإلغاء طلبات تصديرية فى أسواق مختلفة، وأيضا إفلاس عدد كبير من الشركات، مشيرا إلى أن إعلان إحدى الشركات العالمية أحد الأمثلة التى تعكس حجم الأزمة التى يعانى منها القطاع حاليا.

وتوقع القليوبى أن تشهد الفترة المقبلة تغيرات كبيرة فى خريطة الأسواق التصديرية، بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية والتى تشير إلى وجود حالة مخاض لنظام اقتصادى عالمى جديد لم تتحدد ملامحه حتى الآن.

وأوضح رئيس جمعية مستثمرى غزل المحلة أن التجارة الداخلية تأثرت أيضا قبل قرار مجلس الوزراء من أسبوعين بتخفيف الحظر المفروض، حيث اقتصرت فترة العرض بالمحلات التجارية من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، ما أثر كثيرا على حجم التوزيع والسيولة المالية المتوفرة لأصحاب المحلات.

وبدأ عدد من المصانع العودة التدريجية للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية، بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء رفع الحظر المفروض على حركة المواطنين، مع الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية العاملين من فيروس كورونا المستجد.