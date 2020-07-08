"تعويرة الوش مافيهاش معلهش".. بلطجية يشوهون وجه فتاة لاجبارها التنازل عن محضر سرقة بالوايل

كتب عبد الله محمود

"تعويرة الوش ما فهاش معلهش"، جملة مكتوبة على توك توك، جسدت واقع مرير لفتاة، انقلبت حياتها رأساً عن عقب بسبب تشويه وجهها من قبل خارجين عن القانون.

الفتاة التي شهدت على لصوص سرقوا شقة شقيقتها، كان مصيرها تشويه وجهها بآلة حادة، مما دمر مستقبلها، حيث باتت تخجل في التحرك بالشارع، وتركت الامتحانات، وأصبح مصير زواجها من خطيبها مهدد بالفشل.

"مستقبلي اتدمر..منهم لله"، بهذه الكلمات بدأت "ح.ن" حديثها لـ"اليوم السابع" عن الحادث المأسوي الذي تعرضت له من قبل مجموعة من البلطجية والمسجلين خطر ، بسبب قيامها ووالدتها بتحرير محضر ضدهم لسرقتهم شقة شقيقتها.

وأضافت المجنى عليها، أن المتهمين سرقوا شقة شقيقتها، بقصد توفير احتياجاتهم من المواد المخدرة، فحررت لهم محضر برفقة والدتها، الأمر الذي اثار جنون المتهمين فقرروا الانتقام مني، حيث توجهوا لمحل ابن عمتي واعتدوا عليه لاجباري بالتنازل عن المحضر.

وأردفت الضحية:" كانت نائمة واستيقظت على صوت المشاجرة، وتوجهت للشارع فشاهدت المجرمين يعتدون على ابن عمتي، بقيادة مجرم يدعى "الحاج"، ثم قطعوا وجهي بالة حادة، بطول 43 غرزة، ثم فروا هاربين، ودخلت فى غيبوبة، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبصوت ممزوج بالآسى، تقول الضحية: "حياتي ادمرت وارتباطي بخطيبي أصبح مهددا بالفشل بسبب تشويه وجهي، ومش باروح المعهد لاستكمال دراستي ، ومازال المجرمون يهددوني لاجباري بالتنازل عن القضية".

التقطت الأم أطراف الحديث من ابنتها، وقالت :"بعد الحادث أصبحنا غير امنين فى منزلنا، بسبب تكرار التعدى علينا من قبل المتهمين واقاربهم، للضغط علينا ، مضيفة أن أحد المتهمين ذهب إليهم وقام بإلقاء مادة حارقة على نجلها الصغير 12 سنة ، بقصد تهديدهم وتحويلهم من مصير سوف يتعرضوا له فى حال عدم تنازلهم عن القضايا التى اقاموها ضدهم.

وتطالب والدة المجنى عليها، من رجال الأمن فى قسم شرطة الوايلى، حمايتها وأبنائها من بطش هؤلاء المجرمين، بالإضافة إلى حق ابنتها الصحية التى أصبح مستقبلها مهددا وفى خطر، بسبب الجرح القطعى الكبير فى وجهها.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوايلى، بلغا من ربة منزل تفيد فيه بقيام مجموعة من البلطجية والمسجلين خطر، بالاعتداء على نجلتها "ح.ن" 23 سنة طالبة جامعية، محدثين جرح قطعى فى الوجه ، أثناء قيام المجنى عليها بمنع المتهمين من الاعتداء على ابن عمتها من قبل الجناة، بعد قيامهم بسرقة محلهم التجارى بالمنطقة .

ويجمع المعلومات، وعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "مصطفى.أ" مسجل خطر، و "إيهاب.أ" عاطل، كما تبين أن المتهمين قاموا بالاعتداء على المجنى عليها أثناء دفاعها عن نجل عمتها أثناء قيام المتهمين بالاعتداء عليه.

كما تبين أيضا من تحريات المباحث، أن المتهمان قاما بسرقة شقة نجل المجنى عليها قبل الواقعة بعدة أيام ، لشراء احتياجاتهم من المواد المخدرة، فقامت والدة المجنى عليها بتحرير محضر ضد المتهمان، مما دفعهم للاعتداء على نجل عمت المجنى عليها كونه يقطن معهم فى نفس المنزل، ويقصد الضغط عليهم للتنازل عن القضية ، وباعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الوايلى، وبصحبتهم قوة أمنية ، من ضبط المتهمين ، وضبط بحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، كما تم إخطار النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات .