تعرف على شروط الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، اليوم الأربعاء، قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وحسب بيان للمدرسة فإنه سيتم فتح باب التقدم للالتحاق بالمدرسة ابتداء من يوم الأحد الموافق 21 / 7 / 2020 وحتي الأربعاء 29 / 7 /2020 علي الموقع الإلكترونى.

وأعلنت المدرسة شروط القبول للالتحاق وهى حصول الطالب علي الشهادة الإعدادية العامة 2019 / 2020 بمجموع 250 درجة كحد أدني للقبول وألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 18عاما وأن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وأن يكون الطالب لائقا طبيا وأن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي (محافظات الصعيد).

كما أعلنت المدرسة الأوراق المطلوبة للتقديم وهى صورة الشهادة الإعدادية وصورة شهادة الميلاد وصورة شخصية.