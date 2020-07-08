اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 01:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على شروط الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:14 م
تعرف على شروط الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، اليوم الأربعاء، قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

 

وحسب بيان للمدرسة فإنه سيتم فتح باب التقدم للالتحاق بالمدرسة ابتداء من يوم الأحد الموافق 21 / 7 / 2020 وحتي الأربعاء 29 / 7 /2020 علي الموقع الإلكترونى.

 

وأعلنت المدرسة شروط القبول للالتحاق وهى حصول الطالب علي الشهادة الإعدادية العامة 2019 / 2020 بمجموع 250 درجة كحد أدني للقبول وألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 18عاما وأن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وأن يكون الطالب لائقا طبيا وأن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي (محافظات الصعيد).

 

كما أعلنت المدرسة الأوراق المطلوبة للتقديم وهى صورة الشهادة الإعدادية وصورة شهادة الميلاد  وصورة شخصية.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

مياه الشرب والصرف الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية فى جميع المواد.. اعرف القرار فى نقاط

زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية فى جميع المواد.. اعرف القرار فى نقاط

الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة