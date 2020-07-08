اليوم السابع
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تعرف على الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى فى أسوان × 5 نقاط

الأربعاء، 08 يوليه 2020 12:00 ص
تعرف على الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى فى أسوان × 5 نقاط محافظ أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قراراً بإنشاء الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة بالتوازى مع الجهود المبذولة للتوسع فى تنفيذ مشروع التحول الرقمى.

اليوم السابع يقدم فى 5 معلومات الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بمحافظة بأسوان:

أولا: يأتى فى إطار تحقيق رؤية الدولة 2030 فيما يخص التنمية المستدامة والتحول الرقمى وتوفير آفاق جديدة للخدمات الجماهيرية وميكنة العمل داخل جميع الدواوين والوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالمحافظة.

ثانيا: الإدارة الجديدة تشمل إدارات البنية التحتية، والإحصاء والنشر الإلكترونى، بجانب إدارة المعلومات وتطوير النظم.

ثالثا: سيتم دمج كافة الإدارات الخدمية والتى لها نفس طبيعة العمل داخل الديوان العام والوحدات المحلية والعاملين بها داخل هيكل الإدارة الجديدة وفروعها بالوحدات

رابعا: استثناء الإدارات أو الوحدات التى لها لائحة داخلية تنظم العمل بها أو لها طبيعة عمل خاصة.

خامسا: بالتنسيق مع وزارة الاتصالات سوف يتم اختبارات وفرز الترشيحات للعاملين بالإدارة الجديدة من الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية نقلاً أو ندباً

من ناحية أخرى كان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إطلاق مبادرة "احمى نفسك وأسرتك" والخاصة ببيع الكحول الإيثيلى بأسعار مخفضة تصل إلى 50 % عن مثيلتها بالسوق المحلى حيث سيتم توزيعها عن طريق الوحدات المحلية وذلك ضمن الجهود المتواصلة التى تبذلها أجهزة المحافظة بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 


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