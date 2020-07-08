اليوم السابع
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تصنيع وتجميع 10قطارات مكيفة محليا للخط الثالث للمترو ضمن القطارات الكورية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:00 م
تصنيع وتجميع 10قطارات مكيفة محليا للخط الثالث للمترو ضمن القطارات الكورية مترو الانفاق
كتب رضا حبيشى

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أكدت الهيئة القومية للأنفاق الاتفاق على تصنيع وتجميع 10 قطارات مكيفة محليا لصالح الخط الثالث للمترو ضمن صفقة القطارات الكورية ال 32 المتعاقد مع شركة هونداي روتم الكورية لتصنيعها، حيث سيتم تصنيع وتجميع ال 10 قطارات بالاشتراك بين شركة هونداي روتم وإحدى الشركات الوطنية المصرية فى إطار دعم الصناعة المحلية.
 
والقطارات المكيفة الجديدة الكورية متعاقد عليها بقيمة 317 مليــون  يــورو +640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيه، حيث يتم تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكـــومة الكورية بفترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة بالإضافة. 
 
والقطارات الجديدة لها مواصفات مميزة حيث يتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويده بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة ، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.
 
كما يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ، كما تم  تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.

المترو

مترو الانفاق

المترو المكيف

الخط الثالث

اخبار مصر

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