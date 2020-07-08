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تجربة عملية بالفيديو.. كيف تحمى الكمامة بأنواعها من كورونا؟

الأربعاء، 08 يوليه 2020 08:00 م
تجربة عملية بالفيديو.. كيف تحمى الكمامة بأنواعها من كورونا؟ اقنعة الوجه
كتبت فاطمة خليل

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أصبح ارتداء الكمامة أسلوب حياة في العالم أجمع بعد انتشار فيروس كورونا الجديد، وأوصى خبراء الصحة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" بارتدائها، لكن تختلف فعاليتها في الوقاية من كورونا حسب نوعها، وقد ابتكر عالم أمريكي نموذج محاكاة بالفيديو لشرح كيف تحمي أقنعة الوجه بأنواعها المختلفة من فيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع "ميديكال".

 سكوت ساندرز، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة ويسكونسن ماديسون الأمريكية، كان يستخدم الليزر لدراسة كيفية عمل الغازات والجسيمات في محركات الاحتراق لكنه قرر تطبيق التقنية على الأقنعة لفحص كيفية احتواء أنواع الكمامات المختلفة جزيئات السعال والعطس.

 

أظهر الفيديو،  أنه بدون قناع، يمكن للقطرات التي ينتجها السعال أن تنتقل أكثر من 3 أقدام أي أقل من متر تقريباً.

والأقنعة ذات صمام التنفس سمحت حتى للعديد من الجسيمات بالخروج، من ناحية أخرى ، يمكن أن يقلل ارتداء القناع من المسافة إلى حوالي بضع بوصات.

تعمل أقنعة القماش بشكل أفضل في احتواء الجسيمات، لكن تلك التي تحتوي على نسج فضفاض لا تعمل جيدًا مثل تلك المصنوعة من القماش المنسوج بإحكام.

أيضًا، تسمح الأقنعة الفضفاضة عند الأنف للجسيمات بالهروب من خلال الفجوات الموجودة تحت أعين الشخص

 أنماط القناع الأخرى، مثل القناع على شكل مخروطي، يمكن أن تسمح للجسيمات بالتسرب من الجوانب بالقرب من منطقة الأذن.

 
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كشفت محاكاة الفيديو أيضًا أن بعض مواد القماش تعمل بشكل أفضل من غيرها في الحد من انتشار القطيرات المعدية على سبيل المثال ، الأقنعة ذات النمط المنزلي مثل الأقنعة التي تغطي الرقبة والأذن مع الأنف والفم هي الأكثر فعالية في احتواء القطرات وعلى الرغم من أنه القناع الأكثر فعالية، إلا أنه لا يمكن إزالته بسهولة.


افضل كمامات

افضل اقنعة الوجه

الكمامة

كمامات

الكمامة القماش

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