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تجديد حبس الزوج المحرض على قتل واغتصاب زوجته مع شريكه 15 يوما بالدقهلية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:38 م
تجديد حبس الزوج المحرض على قتل واغتصاب زوجته مع شريكه 15 يوما بالدقهلية حبس - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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قرر قاضى جزئى محكمة طلخا الابتدائية، اليوم بتجديد حبس كل من "حسين ا"، 24 سنة الزوج المتهم بالتحريض على قتل واغتصاب زوجته إيمان عادل بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، و"أحمد ر" العامل المنفذ لجريمة القتل والاغتصاب 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية ، بعد انتهاء مدة الحبس الأولى.

وقد أنهت النيابة العامة بطلخا، عمل معاينة تصويرية للحادث داخل منزل القتيلة ايمان عادل، وقام القاتل بتمثيل الحادثة كما وقعت، واعترف بخنق الزوجة وذلك فى حضور نجلها الرضيع صاحب الـ8 أشهر، وبعد أن تأكد من خنقها قام باغتصابها، وتحصل بعد ذلك على بعض المصوغات الذهبية الخاصة بالقتيلة وتليفونها المحمول.

وكشفت النيابة حدوث اتفاق بين الزوج والقاتل بعمل فضيحة جنسية وأخلاقي للزوجه ايمان عادل، ليتمكن الزوج من طلاقها بعد أن رفض أهله أن ينفصل عنها، لحسن خلقها وتربيتها الجيدة، حيث تمكنت النيابة العامة من ضبط المبلغ المدفوع كمقدم الجريمة داخل إحدى الثلاجات.
 
كان تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز طلخا بورود بلاغ بعثور زوج على زوجته مقتولة داخل مسكنها بقرية ميت عنتر التابعة لدائرة المركز .
 
على الفور، انتقل  ضباط  مباحث مركز طلخا، إلى مكان البلاغ، وبالفحص عثر على جثة لسيدة تدعي "إيمان عادل" 21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم بجامعة المنصورة، وبها آثار خنق حول العنق بأحد الأسلاك. 
 
على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد عصام أبو عرب، وكيل إدارة البحث الجنائي، والرائد مصطفى موافي، وكيل قسم المساعدات الفنية، والعقيد على خضر، مفتش المباحث، والرائد أحمد السادات ، رئيس المباحث.
 
أسفرت التحريات وفحص الكاميرات، إلى ظهور احد الأشخاص يرتدي " نقاب" صعد إلى مسكن المجني عليها  وانتظاره حتى قيامها بفتح باب الشقة والدخول خلفها ونزوله بعد فترة من الوقت وتبين انه يدعي"أحمد.ر.ا"وشهرته "أحمد العجلاتي"33 سنة عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج القتيلة.
 
وبسؤال "حسين.ا"، 24 سنة، زوج القتيلة وتبين أنه عراقي الجنسية، وصاحب محل ملابس، وبتضييق الخناق عليه اعترف باتفاقه مع المتهم الأول "عامل لديه" على التخلص من زوجته، وذلك بسبب الخلافات الزوجية بينهما ورغبته الزواج بأخرى ورفض أسرته، لذلك استغل فترة سفر والدته و والده إلى العراق، وخطط للتخلص منها بعمل فضيحة بوجود علاقة جنسية بينها وبين العامل عنده، وخطط للمتهم بالدلوف إلى مسكن الزوجية بعقار أسرته، وارتدائه نقابا بدعوى طلب مساعدة مالية منها وقتلها والتعدى عليها جنسيا، والادعاء بتخلصه منها لخيانتها.
 
بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة ومعاشرته للقتيلة جنسيا بعد التخلص منها، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ باقي مخططه، بإبلاغ المتهم الثانى لتنفيذ خطة التشهير بالقتيلة، وادعائه قتلها لخيانتها، خوفا من حبسه وهرب بعد تنفيذ جريمته، وقرر أن يذهب الزوج إلى المنزل، ويبلغ الشرطة بعثوره على زوجته قتيلة.
 
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد هدايات، رئيس نيابة طلخا، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
 

 

 


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حق ايمان عادل

زوج يحرض على قتل زوجته

طلخا

ميت عنتر

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