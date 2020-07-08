اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:22 م
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بدء الموجة الـ16 لإزالة التعديات وتنفيذ 50 حالة بالغردقة .. صور

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:45 م
بدء الموجة الـ16 لإزالة التعديات وتنفيذ 50 حالة بالغردقة .. صور إزالة التعديات على أراضى الدولة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الأربعاء، بدء الموجة ال16 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة ومخالفات البناء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشدداً على تنفيذ قرارات الإزالة على الجميع دون استثناء أو تمييز بين المواطنين، وذلك لاستعادة حق الشعب، وتأكيداً لمبدأ سيادة القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين. 
 
وكشف محافظ البحر الأحمر، أنه في الساعات الأولى من بدء الموجة ال16 لإزالة التعديات، تم تنفيذ 50 حالة إزالة في مدينة الغردقة فقط وتحديداً في منطقة تقسيم مجاويش، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية للتصدى للمخالفين، مشدداً على تنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة في كل مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها. 
 
شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات للتصدى لأعمال البناء المخالف والعشوائى، وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة حتى سطح الأرض، ومنع محاولات إستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين، لافتاً إلى أن الموجة الـ (16) تشمل جميع الأراضى التى لايجوز تقنيها ومخصصة منفعة عامة للدولة، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.
 
إزالة التعديات على أراضى الدولة (1)
إزالة التعديات على أراضى الدولة (1)

إزالة التعديات على أراضى الدولة (2)
إزالة التعديات على أراضى الدولة (2)

إزالة التعديات على أراضى الدولة (3)
إزالة التعديات على أراضى الدولة (3)

إزالة التعديات على أراضى الدولة (4)
إزالة التعديات على أراضى الدولة (4)
 

إزالة التعديات على أراضى الدولة

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