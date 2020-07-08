انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

تشهد 7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة، انقطاعا فى مياه الشرب، وضعفها في 3 مناطق أخرى، لمدة 18 ساعة، وذلك غدا الخميس من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن مناطق الانقطاع (الحى السابع – شارع إبو العتاهية – عبد الحكيم رفاعى – شارع محمد لحظى – المنطقة الثامنة – المنطقة السادسة والأولى) ومناطق ضعف المياه "الحى السادس – عزبة العرب – جامعة الأزهر"، لمدة 18 ساعة، نظراً لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال كبارى بمنطقة مدينة نصر مما يستلزم تحويل مسارات خطوط المياه المتعارضة مع أعمال الكبارى بشارع مصطفى النحاس مع عباس العقاد ومصطفى النحاس مع شارع الطيران.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وتشهد محافظة القاهرة، أعمال تطوير لشبكات المرور وإنشاء محاور مرورية جديدة، ومن بينها ومن بينها محور المطرية الجديد الذى يبدأ من ميدان ابن الحكم والمحكمة مرورا بميدان المطرية.

وأكدت محافظة القاهرة، أن المرحلة الثالثة من هذا المشروع العملاق عبارة عن تفريعة تربط المحور المرورى الجديد بالمطرية ومؤسسة الزكاة والدائرى، وتبدأ من ميدان التجنيد حتى الطريق الدائرى عند طريق شبرا بنها الحر ويطلق على هذه المرحلة "محور التوفيقية".

ونفذت أجهزة محافظة القاهرة، أعمال إزالة 37 عقارًا بطريق المحور وتوفير وحدات سكنية بديلة لسكان هذه العقارات، كما تم نقل وتدعيم خطوط المرافق لإنشاء المحور.

جدير بالذكر أن المحور الجديد يساهم بصورة فعالة فى تخفيف الضغط المرورى على شرق القاهرة، والهدف الرئيسى لهذا الإنجاز الضخم هو خلق طرق ربط جديدة بين أحياء القاهرة من جانب وبين محافظة القاهرة و محافظات القاهرة الكبرى من جانب آخر.