اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:00 ص
انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا انقطاع المياه
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد 7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة، انقطاعا فى مياه الشرب، وضعفها في 3 مناطق أخرى، لمدة 18 ساعة، وذلك غدا الخميس من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة. 
 
وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن مناطق الانقطاع (الحى السابع – شارع إبو العتاهية – عبد الحكيم رفاعى – شارع محمد لحظى – المنطقة الثامنة – المنطقة السادسة والأولى) ومناطق ضعف المياه "الحى السادس – عزبة العرب – جامعة الأزهر"، لمدة 18 ساعة، نظراً لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال كبارى بمنطقة مدينة نصر مما يستلزم تحويل مسارات خطوط المياه المتعارضة مع أعمال الكبارى بشارع مصطفى النحاس مع عباس العقاد ومصطفى النحاس مع شارع الطيران.
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. 
 
وتشهد محافظة القاهرة، أعمال تطوير لشبكات المرور وإنشاء محاور مرورية جديدة، ومن بينها ومن بينها محور المطرية الجديد الذى يبدأ من ميدان ابن الحكم والمحكمة مرورا بميدان المطرية.
 
 
وأكدت محافظة القاهرة، أن المرحلة الثالثة من هذا المشروع العملاق عبارة عن تفريعة تربط المحور المرورى الجديد بالمطرية ومؤسسة الزكاة والدائرى، وتبدأ من ميدان التجنيد حتى الطريق الدائرى عند طريق شبرا بنها الحر ويطلق على هذه المرحلة "محور التوفيقية". 
 
ونفذت أجهزة محافظة القاهرة، أعمال إزالة 37 عقارًا بطريق المحور وتوفير وحدات سكنية بديلة لسكان هذه العقارات، كما تم نقل وتدعيم خطوط المرافق لإنشاء المحور. 
 
جدير بالذكر أن المحور الجديد يساهم بصورة فعالة فى تخفيف الضغط المرورى على شرق القاهرة، والهدف الرئيسى لهذا الإنجاز الضخم هو خلق طرق ربط جديدة بين أحياء القاهرة من جانب وبين محافظة القاهرة و محافظات القاهرة الكبرى من جانب آخر.
 

 


القاهرة

انقطاع المياه

المياه

اخبار مصر

شركة المياه

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

رئيس امتحانات الثانوية يكشف تفاصيل توزيع وزيادة درجات الرأفة بنسبة 10%

رئيس امتحانات الثانوية يكشف تفاصيل توزيع وزيادة درجات الرأفة بنسبة 10%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة