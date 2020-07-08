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الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:23 م
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انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية "عملى – معامل" بالبحيرة

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:54 م
انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية "عملى – معامل" بالبحيرة الطالبات
البحيرة – ناصر جودة

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أكد الدكتور محمد سعد محمد،وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة  للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على إرتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة،محافظ البحيرة باستعداد جميع اللجان لإمتحانات الدبلومات الفنية ( صناعي – زراعي – تجارى ) وتفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء  والوحدات المحلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الإمتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان التعليم الفني، وكذا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة وانتظام سير عملية الإمتحانات العملية، وتنظيم دخول الطلاب في طابور متباعد وتوزيع كمامات بالإضافة إلى الكشف الحراري وتطبيق خطة تأمين الطلاب صحياً ووقائياً ضد فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب أوالعاملين باللجان .

وأشار إلى إنتهاء ثامن أيام الامتحانات العملية حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين فى امتحانات (  العملي – معامل) 2017 طالب بنسبة حضور بلغت  100 %، حيث أدى الطلاب الامتحانات فى 36 لجنة .

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوى الفنى هذا العام يبلغ 54801 طالب وطالبة  بمختلف النوعيات ( صناعى -  زراعى – تجارى – تعليم مزدوج – إعداد مهنى – نظام الخمس سنوات ).

كما تم متابعة الإمتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط التعليم الفنى في الإدارات المختلفة بالتعليم الفنى بديوان المديرية المركزية من خلال شبكة التواصل الإجتماعى بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية للإطمئنان على سير الإمتحانات .

وتم تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها وإنتهت جميع الإمتحانات في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة .

 

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امتحانات الدبلومات الفنية

محافظه البحيره

أخبار مصرية

الثانويه الازهريه

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