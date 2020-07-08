اليوم السابع
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النفط يغلق مرتفعا بفعل تحسن الطلب الأمريكى على الوقود

الأربعاء، 08 يوليه 2020 09:27 م
النفط يغلق مرتفعا بفعل تحسن الطلب الأمريكى على الوقود نفط
رويترز

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أغلقت أسعار النفط مرتفعة اليوم الأربعاء مع ظهور علامات تعاف في الاستهلاك الأمريكي من البنزين، لكن مكاسب الأسعار جاءت محدودة بفعل زيادة في مخزونات الخام وإصابات فيروس كورونا.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 21 سنتا إلى 43.29 دولار للبرميل. وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 28 سنتا لتغلق عند 40.90 دولار للبرميل.

كلا خامي القياسي يتجه صوب جلسة رابعة من تغير بأقل من واحد بالمئة في أي من الاتجاهين، غير عابئ بأنباء أن ليبيا عضو أوبك ربما تزيد صادراتها عن طريق إعادة فتح مرفأ السدرة النفطي.

وهوت مخزونات البنزين الأمريكية 4.8 مليون برميل مع ارتفاع الطلب إلى 8.8 مليون برميل يوميا، أعلى مستوياته منذ 20 مارس آذار، وفقا لبيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة اليوم.

وزاد معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي نقطتين مئويتين لكنه مازال منخفضا نحو 17 نقطة عنه قبل سنة.

وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة في ميزوهو، "في حين أن الطلب الكبير على البنزين خلال الصيف أمر صحي، فإن الولايات المتحدة قريبة بالفعل من مستويات قياسية مرتفعة غير مسبوقة في مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير، وهو أمر غير صحي".

 


نفط

النفط

النفط الامريكى

الوقود

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