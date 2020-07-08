النفط يسجل 42.97 دولار للعقود الآجلة لبرنت و 40.51 دولار للخام الأمريكى

كتبت – مروة الغول

سجلت أسعار النفط، اليوم 42.97 دولار للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 11سنتا أو ما يعادل 0.3 % كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 40.51دولار منخفضة بمقدار 11 سنتا أو ما يعادل 0.3%

وذكرت تقارير عالمية ، بإن انخفاض أسعار النفط جاء نتيجة ارتفاع مخزون الخام الأمريكي ومخاوف من فائض للمعروض و ارتفاع اعداد الإصابات لفيروس كورونا المستجد .

وكانت بيانات من معهد البترول الأمريكي قد أظهرت، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي على عكس التوقعات، بينما تراجعت مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير وزادت مخزونات الخام 2.05 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من يوليو لتصل إلى 539 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 3.1مليون برميل وفقا لرويترز.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 2.2مليون برميل وهبطت مخزونات البنزين 1.83 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 2000 برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 847 ألف برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 75 ألف برميل وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بمقدار 567 ألف برميل يوميا.