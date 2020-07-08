اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب: نحذر حدوث انتكاسة فى المرحلة الثانية من انتشار كورونا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:00 ص
المغرب: نحذر حدوث انتكاسة فى المرحلة الثانية من انتشار كورونا تفشى كورونا بين سكان دول العالم
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، من حدوث انتكاسة جراء الدخول في المرحلة الثانية من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المستشفيات في المغرب جاهزة لاستيعاب أية مستجدات.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المسؤول المغربي، أمام لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين في المغرب: إن المغرب تحتل المركز 63 عالمياً من حيث عدد الإصابات، وأن الوضع الوبائي متحكم فيه، داعياً مواطني بلده إلى اتخاد الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار الفيروس.

ودعا مسؤولي الوحدات الصناعية إلى ضرورة الانخراط في مواجهة الفيروس من خلال حماية العاملين لديهم والالتزام بالشروط الصحية المفروضة.


وزراء المغرب

المغرب

اخبار المغرب

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. شرطة ماليزيا تستدعى صحفيين من قناة الجزيرة بسبب فبركة فيلم عن اعتقال مهاجرين.. المغرب: تفكيك خلية إرهابية بالناظور.. الاحتلال يعتقل 19فلسطينيا من الضفة

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 12:00 م

المغرب يسجل 186 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالى يتجاوز 14 ألفا

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 12:12 م

اعتصام مواطنين فى المغرب بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة يوميا

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 01:09 م

المغرب يعيد فتح المساجد تدريجيا لأداء الصلوات الخمس ابتداء من 15 يوليو

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 06:06 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

رئيس امتحانات الثانوية يكشف تفاصيل توزيع وزيادة درجات الرأفة بنسبة 10%

رئيس امتحانات الثانوية يكشف تفاصيل توزيع وزيادة درجات الرأفة بنسبة 10%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة