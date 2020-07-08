"الكهرباء" تتلقى 55 ألف طلب تركيب عداد كودى فى أول أسبوع

كتبت رحمة رمضان

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، التى تم إطلاقها رسميا فى الأول من يوليو الجارى لبدء تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة لاصحاب الممارسات عن طريق تركيب العدادات الكودية.



وأوضح التقرير أنه خلال الأسبوع الأول من تفعيل المنصة استقبلت المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة وتلقت المنصة حوالى 55 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.



وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عدداً شركات القناة ومصر العليا وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، كما استقبلت المنصة أيضاً أكثر من 500 استفسار وتم الرد عليها، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.



وأكد الدكتور محمد شاكر، على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم، موكدا على إستمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى منتصف أغسطس القادم.



يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.