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القبض على مهتز نفسيا تشاجر مع مواطن فى شبرا بعد نشر صوره على مواقع التواصل

الأربعاء، 08 يوليه 2020 07:06 م
القبض على مهتز نفسيا تشاجر مع مواطن فى شبرا بعد نشر صوره على مواقع التواصل متهم _ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مهتز نفسيا تشاجر مع مواطن بمنطقة شبرا، بعد تدوال صورة له بموقع فيس بوك، وتحرر محضر بالواقعة.

وكان تداول بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً صورة لأحد الأشخاص ومدون أسفلها "تشاجر هذا الشخص مع أحد المواطنين بشبرا".

وقامت الأجهزة الأمنية المعنية بتحديد هوية المذكور وتبين أنه مهتز نفسياً "له معلومات جنائية مسجلة" وأنه دائم المبيت بالطريق العام بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وقد تم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


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