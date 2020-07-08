القبض على عامل قتل جاره فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة، فى القبض على عامل قتل جاره، واستولى على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقته فى مدينة نصر.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي، بالعثور عليه شخص جثة هامدة داخل مسكنه فى مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مقتولا داخل شقته ووجود بعثرة بمحتوياتها تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره بعدما خطط لسرقته واستولى على أموال ومشغولات ذهبية من داخل الشقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق