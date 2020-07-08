اليوم السابع
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العثور على جثة طفلين داخل أرض زراعية بقرية نجع ونس بأسوان

الأربعاء، 08 يوليه 2020 11:06 م
العثور على جثة طفلين داخل أرض زراعية بقرية نجع ونس بأسوان جريمة قتل - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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عثر أهالى قرية نجع ونس التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، مساء اليوم، الأربعاء، على جثة طفلين عثر عليهما مقتولين داخل أرض زراعية بالقرية، وسط غموض حول مرتكبى الحادث، وتكثف مباحث مركز شرطة دراو تحت إشراف إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان جهودها لكشف ملابسات الحادثة والوصول لمرتكبى الحادث.

وأكد شهود عيان من القرية لـ"اليوم السابع"، أن الجريمة بدأت بعثور الأهالى على جثة طفلين لم يتجاوزا العشر سنوات، مقتولين باستخدام "منجل" زراعى وملقى بجثتهما داخل أرض زراعية بالقرية، موضحين أن الطفلين ينتسبا إلى عائلة "البدينى" المقيمين بقرية نجع ونس وأصولهما قرية حجازة التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

ومن جانبه، كلف اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث لمعرفة وكشف ملابسات الحادث وسرعة الوصول للجناة مرتكبى الواقعة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.

 


مديرية امن اسوان

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