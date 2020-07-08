اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:30 م
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الصين: مستعدون للعمل مع روسيا بشأن لقاح ضد فيروس كورونا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:09 م
الصين: مستعدون للعمل مع روسيا بشأن لقاح ضد فيروس كورونا الرئيس الصيني شي جين بينج
وكالات الأنباء

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بلاده على استعداد للتعاون مع روسيا فى إنشاء نوع جديد من اللقاحات ضد فيروس كورونا، وكذلك تطوير الأدوية ذات الصلة بشكل مشترك.

وحسب موقع سبوتنيك، أكد الزعيم الصيني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء "إن الصين على استعداد للتعاون مع روسيا في إنشاء نوع جديد من اللقاحات ضد الفيروس التاجي، وكذلك تطوير الأدوية ذات الصلة بشكل مشترك".

وأضاف أن المساعدات والدعم المتبادلين المقدمين من الصين وروسيا لبعضهما البعض خلال وباء الفيروس التاجي ملآ العلاقات الروسية الصينية بمحتوى استراتيجي جديد.

وأشار إلى أنه يتعين على موسكو وبكين تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير اللقاحات والأدوية، فضلا عن السلامة البيولوجية.

كما أكد الرئيس الصيني أن التعاون الاستراتيجي الوثيق بين الاتحاد الروسي والصين ضروري للغاية في ظل البيئة الدولية المتغيرة بسرعة.

وقال شي جين بينج "إن الوضع الدولي الحالي يتغير بسرعة كبيرة، والصين وروسيا شريكان استراتيجيان شاملان، والتواصل الاستراتيجي الوثيق والتفاعل ضروريان للغاية".

وأضاف "أن الجانب الصيني على استعداد للقيام بتنسيق وتفاعل وثيق مع روسيا في الأمم المتحدة وبأشكال أخرى متعددة الأطراف، للدفاع عن مبدأ التعددية، لمعارضة الهيمنة وسياسة الإجراءات الانفرادية، والدفاع معا عن العدالة الدولية".

 


الصين

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لقاح كورونا

كورونا

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