الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مصر آمنة تماما من عدوى "الطعون الدبلى" الذى ظهر في الصين مؤخرا، مشيرة إلى أنها لديها نظام ترصد قوى يتصدى لـــ 41 مرضا ووباء، مشددة على أن نظام الترصد المصري قادر علي حماية المجتمع من أي مخاطر وبائية تطرأ على الخارج.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن عدوى الطاعون ما هى إلا عدوى بكتيرية وظهرت حالة واحدة فى ولاية منغوليا الصينية وتم عزل الحالة والتعامل معها سريعا وتابعت: أدوية العدوى البكتيرية تتمثل فى المضادات الحيوية وبالتالى الطاعون له علاج يتمثل فى المضادات الحيوية التى تقضى علية تماما.

وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان لـــ "اليوم السابع" أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا قلق من ظهور الطاعون مشيرا إلى أنه عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق الرزاز وتابع: العدوى البكتيرية مشاكلها محلولة لتوفر المضادات الحيوية لكن العدوي الفيروسية هي التي تسبب قلق لكون الفيروس ليس له علاج وانما الأدوية الموجود تحد من نشاط وتكاثر الفيروس فقط، وعلى الأدق لا يوجد مضادات للفيروسات.

كانت منظمة الصحة العالمية أوضحت أنه يمكن علاج الطاعون بالمضادات الحيوية، ويشيع التعافي إذا ما بدأ العلاج مبكراً وفي المناطق التي تندلع فيها فاشية الطاعون، ينبغي أن يتوجه الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض إلى مركز صحي لتقييم الحالة والعلاج ويجب عزل المرضى المصابين بالطاعون الرئوي وعلاجهم على يد طاقم طبي مدرب يرتدي معدات الحماية الشخصية.